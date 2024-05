Endless Love anticipazioni 31 maggio: Kemal e Emir si alleano per liberare Nihan prima che venga uccisa

Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda domani 31 maggio, la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il venerdì in seconda serata.

Endless Love torna domani venerdì 24 maggio su Canale 5 alle 14:00. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che la vitta di Nihan è in pericolo. La soap turca ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La telenovela può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 30 maggio, Alcuni dettagli condivisi da Nihan nel suo messaggio prima di essere rapita consentono a Kemal di risalire all'identità di uno dei rapitori. Risulta essere uno degli uomini di Kor Iskender, anche lui detenuto nella prigione di Maltepe, la stessa in cui si trovano Taner e Necmi.

Nihan nelle mani dei rapitori

Kemal chiede dunque nuovamente l'aiuto di Necmi per scoprire dove si trovi Nihan. Onder va a casa di Kemal, dove incontra Leyla. La donna lo ringrazia per averle fornito documenti utili per rientrare in possesso dei suoi diritti nella società e lo perdona per la sofferenza che le ha provocato in passato.

Anticipazioni del 31 maggio: I due nemici uniscono le forze

Nihan è stata rapita e rinchiusa in un magazzino abbandonato di proprietà di Iskander da un gruppo di uomini pagati da Taner. L'uomo, detenuto in prigione, intende infatti vendicarsi di Emir. Il giovane Kozcuoğlu lo ha fatto finire in galera con l'accusa di aver ucciso la moglie Karen, mentre l'omicidio è stato commesso da Tarık, fratello di Kemal.

Taner vuole uccidere Nihan per far soffrire Emir, rendendogli pan per focaccia, facendo in modo che sia lui a venire accusato dell'omicidio. Sia Kemal che Emir, consapevoli del rapimento, portano avanti una corsa contro il tempo per cercare di scoprire dove si trova esattamente la donna che entrambi amano. I due vogliono da raggiungerla e liberarla prima che sia troppo tardi.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Nihan scopre che il responsabile del suo rapimento è Taner.