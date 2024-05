Gli Anelli del Potere 2: un personaggio non tornerà nei nuovi episodi della serie

Nella stagione 2 della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere non ritornerà un membro del cast degli episodi precedenti.

Le fonti di Deadline hanno inoltre confermato che non ci sarà un recasting e il personaggio sarà quindi assente dalla trama.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni riguardanti le prossime puntate, in arrivo ad agosto.

Chi tra gli interpreti della serie non tornerà nei nuovi episodi?

A uscire dal gruppo di interpreti della seconda stagione della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è stata l'attrice Nazanin Boniadi che ha interpretato Bronwyn, una guaritrice umana.

Nel trailer diffuso recentemente online da Amazon Prime Video il personaggio non appare, mentre il figlio di Bronwyn, Theo (Tyroe Muhafidin), e l'elfo guerriero Arondir (Ismael Cruz Cordova), di cui è innamorata, saranno coinvolti.

Gli Anelli del Potere: un'immagine del sesto episodio

Perché Nazanin ha abbandonato la serie?

Il motivo dell'uscita dal cast di Nazanin sembra sia legato all'annuncio che l'attrice aveva compiuto sui social media recentemente e in cui dichiarava che si sarebbe concentrata esclusivamente sul movimento ##WomanLifeFreedom in Iran e a sostenere le persone della sua nazione che hanno rischiato tutto per la libertà.

Nazanin, prossimamente, sarà inoltre tra i protagonisti del film Una Zanzara nell'Orecchio, basato sulla graphic novel di Andrea Ferraris. Il progetto si ispira alla storia vera della coppia composta da Andrew e Daniel che vuole adottare un bambino in India. La regia è curata da Nicola Rinciari e l'attrice ha sottolineato che si tratta di un progetto "davvero speciale" che l'ha convinta a dividere il suo tempo tra il lavoro e il suo impegno come attivista.

Gli Anelli del Potere 2: Rory Kinnear è Tom Bombadil nelle nuove foto degli episodi inediti

I nuovi episodi della serie

Nella seconda stagione della serie, in arrivo in streaming il 29 agosto, Sauron è tornato.

Scacciato da Galadriel, senza esercito né alleati, l'Oscuro Signore in ascesa deve ora usare la sua astuzia per ricostruire la sua forza e vigilare sulla creazione degli Anelli del Potere, che gli permetteranno di controllare tutti i popoli della Terra di Mezzo alla sua sinistra volontà. I protagonisti saranno alle prese con una crescente ondata di oscurità, sfidando ciascuno a trovare il proprio posto in un mondo che è sempre più sull'orlo del baratro.

Elfi e nani, orchi e uomini, stregoni e Pelopiedi saranno messi alla prova mentre le amicizie si incrinano e i regni cominciano a sfaldarsi, e le forze del bene lotteranno sempre più valorosamente per aggrapparsi a ciò che per loro conta più di tutto... esserci l'uno per l'altro.