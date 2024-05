Bridgerton 3, ecco perché i nuovi episodi hanno tagliato un dettaglio chiave dei libri

Mentre continua il successo dei nuovi episodi di Bridgerton su Netflix, la showrunner Jess Brownell ha spiegato perché la terza stagione ha tagliato un dettaglio chiave dei libri.

Basata sui romanzi di Julia Quinn, ogni stagione del popolarissimo period drama di Netflix segue un diverso membro dell'omonima famiglia mentre trova l'amore in una versione alternativa della Londra dell'epoca della Reggenza. La terza stagione di Bridgerton, la cui prima parte è arrivata in streaming il 16 maggio scorso, salta direttamente al quarto libro, Romancing Mister Bridgerton, per addenttrarsi nell'amicizia trasformata in storia d'amore tra Colin (Luke Netwon) e Penelope Featherington (Nicola Coughlan).

Bridgerton: una foto di Benedict e Colin nella stagione 3

In una recente intervista, Brownell ha spiegato perché la terza stagione di Bridgerton ha tagliato una trama fondamentale del libro che coinvolgeva Penelope e Lady Danbury (Adjoa Andoh). La showrunner, che ha sostituito Chris Van Dusen alla guida della terza stagione, ha dichiarato che nelle prime due stagioni Lady Danbury ha dato forma alla trama della coppia principale, ma nella terza stagione si è voluto dare a Danbury una trama tutta sua. Su queste pagine potete leggere la recensione di Bridgerton 3.

"C'erano diverse ragioni. Innanzitutto, amo il legame tra Penelope e Lady Danbury nel libro. Ci sembrava di aver assistito a due stagioni in cui Lady Danbury era fortemente coinvolta nel plasmare o dare forma alla coppia principale e volevamo darle una storyline che la riguardasse più da vicino, non solo come un accessorio ai margini della storia di qualcun altro. Volevamo metterla in primo piano".

La showrunner ha parlato anche dell'influenza dello spin-off sulla La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton: "Volevamo anche riprendere le trame che erano state stabilite in Regina Carlotta, che approfondiva la storia di lei e di Violet. È stato quindi bello collegare Violet e Danbury introducendo il personaggio di Marcus Anderson, che dà seguito alla trama di Violet intenta a "curare il suo giardino" e allo stesso tempo continua ad approfondire la storia di Lady Danbury".

Per il resto della storia, i fan di Bridgerton dovranno aspettare l'uscita della Parte 2, prevista per il prossimo 13 giugno.