Young Sherlock: Guy Ritchie regista della serie Prime Video con star Hero Fiennes Tiffin

Le indagini di Sherlock Holmes torneranno sugli schermi, questa volta con una serie tv prodotta per Prime Video. Il progetto sarà diretto e prodotto da Guy Ritchie e nell'iconico ruolo del detective negli episodi di Young Sherlock ci sarà Hero Fiennes Tiffin, che è già stato diretto dal filmmaker in occasione di The Ministry of Ungentlemanly Warfare.

I dettagli dello show

La serie Young Sherlock è stata scritta da Matthew Parkhill (Rogue), che ne sarà anche showrunner e produttore insieme a Simon Kelton (Eddie the Eagle - Il coraggio della follia), Ivan Atkinson (The Gentlemen), Simon Maxwell (The Woman in the Wall, Deep State), Dhana Gilbert (La fantastica signora Maisel), Colin Wilson (The Mandalorian), Marc Resteghini e al co-executive producer Harriet Creelman.

Alla base dello show ci saranno i romanzi scritti da Andy Lane dedicati alle indagini del giovane Sherlock Holmes.

Kelton ha originariamente concepito il progetto e lo ha elaborato con Atkinson, per poi collaborare con Motive, Gilbert e Resteghini, che hanno sviluppato e portato la serie agli Amazon MGM Studios. Gilbert e Resteghini hanno un overall deal con gli Amazon MGM Studios.

Il ritorno di Ritchie nel mondo di Arthur Conan Doyle

Guy Ritchie sul set dei film di Sherlock

Ritchie ha già portato sullo schermo, ma cinematografico, i personaggi creati dallo scrittore Arthur Conan Doyle. La serie prequel viene descritta come una storia irriverente e piena d'azione che racconterà le origini del detective.

La versione affidata a Hero Fiennes Tiffin mostrerà Sherlock a 19 anni, caduto in disgrazia, inesperto, senza filtri e senza un'adeguata formazione, quando si trova coinvolto in un misterioso omicidio all'Università di Oxford che minaccia la sua libertà. Cimentandosi nel suo primo caso in assoluto con una smodata mancanza di disciplina, Sherlock riuscirà a svelare una cospirazione mondiale che cambierà la sua vita per sempre.

Il regista ha spiegato: "In Young Sherlock vedremo una nuova esilarante versione del detective che tutti pensano di conoscere, in un modo mai immaginato prima. Apriremo un varco all'interno di questo personaggio enigmatico, scopriremo cosa lo spinge ad agire e come farà a diventare il genio che tutti amiamo ".

Vernon Sanders ha aggiunto che la serie sarà un capitolo, nuovo ed entusiasmante, di uno dei personaggi letterari più conosciuti al mondo, permettendo di esplorare misteri inediti legati al modo in cui Sherlock ha trovato la sua strada verso "una vita di ricerca della verità".