One Piece 2, i prossimi episodi sveleranno i nuovi poteri dei personaggi

Ancora novità in arrivo nella seconda stagione di One Piece, la cui produzione sta procedendo con i nuovi episodi

Il montatore di One Piece, Eric Litman, ha parlato dei nuovi poteri che verranno rappresentati sullo schermo nella seconda stagione dell'adattamento live-action di Netflix.

Il manga di successo di Eiichiro Oda segue l'ambizioso viaggio del capitano pirata Monkey D. Luffy (Inaki Godoy), che spera di farsi un nome scoprendo un tesoro a lungo perduto. Nonostante il passato di Netflix sia caratterizzato da adattamenti di anime che hanno suscitato forti polemiche, One Piece è stato accolto con favore sia dalla critica che dal pubblico, soddisfacendo i fan di lunga data e offrendo ai nuovi spettatori una buona introduzione al franchise.

One Piece: Jacob Gibson in una delle prime immagini della serie Netflix

Con la produzione della seconda stagione di One Piece che si prepara a partire a breve, il tecnico del montaggio della serie Litman ha rivelato cosa gli spettatori possono aspettarsi di vedere nei nuovi episodi.

Nuovi poteri in arrivo

Rivelando di aver dato un'occhiata ai copioni prima delle riprese, Litman si è detto entusiasta di scoprire cosa succederà, sottolineando che i nuovi poteri saranno un punto di forza dei prossimi episodi: "Ho letto alcuni dei copioni della seconda stagione di [One Piece]. Sono piuttosto entusiasta della direzione che prenderanno le cose. Sono in arrivo poteri molto forti".

Uno degli elementi più notevoli della prima stagione di One Piece è stato il modo in cui ha riprodotto gli incredibili poteri del manga in live-action senza scadere in qualcosa di troppo inquietante o poco credibile.

La serie non ha modificato o ridotto nessuno dei poteri, ma si è appoggiata alla loro natura esagerata per garantire non solo che i poteri del Frutto del Diavolo di Luffy venissero mostrati fin dal primo episodio, ma anche che le straordinarie gesta del lancio della palla di cannone di Garp e dell'abbattimento della flotta con una sola mano di Mihawk arrivassero sullo schermo. In questo modo, l'azione sopra le righe di One Piece è stata mantenuta fedelmente.