Oceania 2, Wicked e Il Gladiatore 2 infiammano il box office USA: incassi record da 420 milioni

Il pubblico americano si è riversato in massa al cinema nel weekend del Ringraziamento permettendo ai titoli in programmazione di stabilire incassi record.

Un Ringraziamento lieto per i cinema, che hanno goduto di una pacifica invasione da parte del pubblico americano per godere della visione dei titoli forti attualmente in programmazione: Oceania 2, Wicked e Il Gladiatore 2. Incassi record per il cartoon Disney doppiato da Dwayne Johnson e Auli'i Cravalho che ha totalizzato 221 milioni nei cinque giorni festivi, superando il record stabilito da Frozen II ($125 million) nel 2019. Incasso che fa diventare il seguito di Oceania il miglior debutto della storia su cinque giorni, superando Super Mario Bros. Il Film (205,6 milioni). L'incasso di 135,5 milioni su tre giorni raccolto in 4.200 sale, con una media peer sala stellare di 32.261 dollari, segna il miglior debutto per Walt Disney Animation superando ancora una volta il record di Frozen II (130,2 milioni).

"Oceania 2 ha superato di gran lunga le nostre più alte aspettative questo fine settimana ed è una testimonianza del fenomeno che Oceania è diventato", ha dichiarato in una nota il co-presidente di Disney Entertainment Alan Bergman. "Questo è un momento di festa e siamo grati a tutti gli spettatori e ai fan che hanno contribuito a rendere questo debutto da record".

Wicked: Ariana Grande e Cynthia Erivo in una scena

Risultati eccezionali anche per Wicked e Il Gladiatore 2. Il travolgente musical con Cynthia Erivo e Ariana Grande ha incassato 80 milioni in tre giorni e 117,5 milioni nei cinque giorni di vacanza arrivando a un incasso totale di 262,4 milioni in Nord America e 359,2 milioni globali. Il film di Jon M. Cho è, inoltre, diventato il quarto miglior incasso nella storia per un adattamento di Broadway, superato solo da Mamma Mia (611 milioni), Les Miserables (442 milioni) e Grease (396 milioni), ma è molto probabile che infrangerà anche questo record.

Terzo posto per Il Gladiatore 2, che nel terzo weekend dall'uscita ha incassato 30,7 milioni di dollari nel tradizionale fine settimana e 44 milioni di dollari nell'arco di cinque giorni. Il sequel di Ridley Scott ha incassato finora 111,2 milioni di dollari a livello nazionale e 320 milioni di dollari in tutto il mondo. Il tutto a fronte di elevatissimi costi di produzione visto che il film ha richiesto più di 250 milioni di dollari per la produzione e altri 100 milioni di dollari per il marketing globale. Cifre che cominciano a dare i loro frutti visti gli incassi e la discussione intorno al sequel che, a quanto pare, non porrà fine alla saga de Il gladiatore.

Wicked, Il Gladiatore 2: "Spettatori col telefono in mano in sala? Tutta colpa di Deadpool & Wolverine"

I primi titoli a tema natalizio

Due film di Natale occupano la quarta e quinta posizione del box office del Ringraziamento. Al quarto posto troviamo Uno Rosso, l'action comedy ambientata a Natale con Dwayne Johnson nei panni del capo della sicurezza di Babbo Natale, che ha aggiunto 12,8 milioni di dollari nel settimana e 18,7 milioni di dollari nei cinque giorni festivi. Il film della Amazon MGM ha incassato 75 milioni di dollari in Nord America e 148,7 milioni di dollari a livello globale dopo tre fine settimana dall'uscita. Il film, originariamente sviluppato per lo streaming prima di uscire nei cinema, è costato 250 milioni di dollari, costi che difficilmengte riuscirà a eguagliare.

Fanalino di coda della top 5 il film per famiglie Lionsgate The Best Christmas Pageant Ever, che incassa 3,2 milioni di dollari nel tradizionale fine settimana e 4,85 milioni di dollari in cinque giorni. Il film natalizio è costato 10 milioni di dollari e ha incassato 32 milioni di dollari in Nord America dalla sua uscita quattro settimane fa.