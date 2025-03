Oceania 2, visualizzazioni da record su Disney+ nei primi cinque giorni: ecco i numeri del successo

Dopo aver conquistato il box-office sia in patria che nel resto del mondo, Oceania 2 sta proseguendo sulla scia del successo anche con i numeri da record ottenuti su Disney+ da quando vi è approdato la settimana scorsa.

Il sequel ha fatto registrare 27,3 milioni di visualizzazioni nei primi cinque giorni di uscita sulla piattaforma digitale. Attualmente è il terzo film d'animazione Disney di maggior successo nelle sale a fare il bis anche sulla piattaforma.

La pellicola, che vede Auli'i Cravalho e Dwayne Johnson tornare a vestire i panni rispettivamente di Vaiana e Maui, è stato il debutto più clamoroso per Disney Animation dai tempi di Encanto. Il primo Oceania, che aveva accumulato 1,4 miliardi di ore di streaming, è ora il film più visto su Disney+ dal debutto della piattaforma nel 2019.

Oceania 2, un successo sensazionale che non accenna a fermarsi

Oceania 2: un'immagine del sequel

Il sequel, che originariamente era stato concepito per diventare una serie televisiva per Disney+, è uscito nelle sale il 28 novembre e ha incassato più di un miliardo di dollari al botteghino di tutto il mondo.

Oceania 2: un'immagine del film

Oceania 2 è stato diretto da Dana Ledoux Miller, David G. Derrick Jr. e Jason Hand. Abigail Barlow ed Emily Bear hanno curato le musiche del film, sostituendo Lin-Manuel Miranda, autore delle canzoni dell'originale. Fanno parte del cast anche Nicole Scherzinger, Khaleesi Lambert-Tsuda, Rose Matafeo, Temuera Morrison, David Fane e Hualālai Chung. Su queste pagine trovate la recensione di Oceania 2.

La co-regista Miller ha recentemente dichiarato che il primo film era stato per lei un'esperienza davvero molto intensa: "Non ero mai entrata in un cinema Regal e non avevo mai sentito le voci della mia gente. E il fatto che una di loro sia una principessa Disney ha cambiato tutto. È un film che dice: 'Va bene essere polinesiani, essere forti, avventurosi e divertenti'. Ti vedi riflesso sullo schermo e questo è potente".