Oceania 2, quando il blu-ray esalta l'evoluzione tecnologica dell'animazione

Grazie a Eagle Pictures è appena uscito in blu-ray il sequel del film Disney di successo. Un prodotto che con il suo incredibile livello tecnico permette di apprezzare fino in fondo l'impressionante qualità raggiunta dall'animazione.

Sequel del primo capitolo d'animazione realizzato da Walt Disney Animation Studios del 2016, anche Oceania 2 ha fatto sfracelli al box office grazie alla magia e al ritmo delle avventure acquatiche di Vaiana, stavolta chiamata a rispondere a un appello dai suoi antenati che le farà intraprendere un nuovo viaggio verso i mari lontani, tra pericoli e varie peripezie. Ma oltre alla storia, al successo ha contribuito sicuramente anche l'incredibile qualità tecnica ormai raggiunta dall'animazione.

Maui è uno dei grandi protagonisti del film

Come ogni prodotto Disney, anche Oceania 2 era attesissimo in homevideo e ora, appena uscito da pochi giorni, è sicuramente destinato alla vetta delle classifica di vendita. Del resto il blu-ray distribuito da Eagle Pictures che abbiamo potuto apprezzare, ha tutte le carte in regola per replicare il successo dei prodotti di questo tipo, proprio grazie a un livello di qualità tecnica che permette di riprodurre le fantastiche immagini del film.

Il video: uno spettacolo pazzesco

Il blu-ray di Oceania 2

Ammirando il blu-ray di Oceania 2, e restando estasiasti dalla bellezza del video, resta solo un rimpianto, quello della mancanza di un'edizione in 4K UHD. Perché se già di fronte al video HD si resta a bocca aperta, possiamo solo immaginare allo spettacolo dell'UHD. Del resto l'evoluzione tecnologica rispetto al primo capitolo ha reso ancor più vivo, credibile e scoppiettante il mondo in cui si muovono i protagonisti del film, e le immagini del blu-ray rendono in modo mirabile questo ulteriore step. Il dettaglio è pazzesco per incisività e precisione dei contorni delle figure, descrivendo fino al minimo particolare le caratteristiche dei personaggi e le ambientazioni mozzafiato.

I protagonisti di Oceania 2

Ma a colpire ancora di più è un croma impressionante per intensità e brillantezza, con una straordinaria gamma di tonalità lussureggianti: i colori sono abbaglianti e accesi, le sfumature fanno restare a bocca aperta per la loro precisione. E questo sia negli spettacolari tramonti che nelle scene più buie, sia sul mare, la sabbia o i costumi. Insomma un video da applausi scroscianti, nel quale il quadro rivela tra l'altro una compattezza che non cede alla minima sbavatura.

Audio avvolgente e trascinante tra canzoni ed effetti sonori

Vaiana assieme alla sorellina

Altrettanto spettacolare l'audio, anche se in questo caso la pur ottima qualità dell'ascolto in italiano con la traccia Dolby Digital Plus 7.1, è fisiologicamente inferiore al maestoso DTS-HD Master Audio 7.1 in inglese, che offre un'esperienza di ascolto ancora più coinvolgente e immersiva, soprattutto durante le tante scene movimentate e frenetiche del film. Come detto anche nella nostra lingua l'ascolto è comunque avvincente con una spaziosità davvero accattivante nelle canzoni (che in italiano esalta la voce di Giorgia) e nei suoni ambientali, soprattutto quandi gli effetti dell'acqua avvolgono lo spettatore con utilizzo di tutti i diffusori e buon appoggio del sub. Dal canto loro i dialoghi sono sempre cristallini.

Gli extra: 70 minuti di contributi e una versione karaoke

Notevole anche il reparto dedicato agli extra, con circa 70 minuti di materiale, oltre alla possibilità di vedere il film nella versione Canta con noi, praticamente nella versione karaoke. Come contributi si parte con Il richiamo del navigatore (12') sulla vita reale in mare, mentre Un nuovo viaggio (15' e mezzo) parla dell'eredità del primo film e su come è stato impostato questo secondo capitolo.

Una suggestiva sequenza di Oceania 2

Si prosegue con Le canzoni del mare (13' e mezzo) sulle affascinanti musiche del film, poi Unisciti all'equipaggio (12') sui tanti personaggi comprimari che arricchiscono la compagnia. Troviamo poi Le cronache dei Kakamora (4' e mezzo) sui piccoli spiriti, quindi Divertimento in cabina (3') sulle sessioni di doppiaggio e infine quasi 15 minuti di Scene eliminate con le introduzioni dei registi. C'è anche un'opzione Selezione canzoni che consente l'accesso diretto alle canzoni presenti nel film.