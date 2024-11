Wicked, Il Gladiatore 2: "Spettatori col telefono in mano in sala? Tutta colpa di Deadpool & Wolverine"

Lo scorso fine settimana, gli amanti del cinema sui social media hanno discusso ancora una volta sul galateo da rispettare in sala. Wicked, ad esempio, è pieno di scene memorabili e di numeri musicali indimenticabili, tra cui la trionfale interpretazione dell'ultimo atto di "Defying Gravity" da parte della star Cynthia Erivo.

Anche se non avete visto il musical, è probabile che abbiate visto dei filmati trapelati online, perché in qualche modo è diventata la norma per le persone tirare fuori i loro smartphone e registrare scene complete o scattare foto, o come nel caso di Wicked, dei titoli di testa.

Variety ha pubblicato un interessante articolo sulla controversia, parlando con un anonimo dirigente di uno studio che ha puntato il dito contro... Deadpool e Wolverine! Su queste pagine trovate la recensione di Wicked.

"Dopo la pandemia è successo qualcosa per cui il comportamento nelle sale cinematografiche è davvero cambiato", ha dichiarato l'anonimo dirigente. "Hanno un rapporto diverso con il materiale, per loro sono solo contenuti... Con [Deadpool e Wolverine] è successo davvero qualcosa".

Wicked, gli spettatori vogliono che i fan smettano di fare foto allo schermo: "L'educazione è morta"

Il produttore si sta riferendo al fatto che il regista Shawn Levy e le star Ryan Reynolds e Hugh Jackman hanno condiviso con i fan quegli stessi filmati bootleg di varie scene durante la promozione online del film dei Marvel Studios. Invece di essere colpiti dai soliti avvertimenti sul copyright, i post di X sono stati autorizzati ad accumulare innumerevoli visualizzazioni per diffondere l'entusiasmo verso il film.

Il portavoce di Reynolds non ha risposto alle richieste di commento e Levy ha scelto di non dire nulla. Tuttavia, "una fonte che ha familiarità con i pensieri di Levy ha detto che non ha mai condiviso intenzionalmente materiale girato nelle sale ed è fortemente contrario alla pirateria".