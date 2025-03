Oceania: Disney vince sul copyright, ma è ancora in causa per 10 miliardi di dollari per il sequel

Qualche mese fa è emersa l'accusa per plagio intentata da un animatore contro il colosso Disney, ma la causa non è ancora chiusa

La battaglia quinquennale di Buck Woodall contro la Disney su chi abbia realmente creato Oceania sembra essere giunta al termine: lunedì una giuria di Los Angeles ha dato ragione alla Casa di Topolino nella disputa sul franchise animato, almeno per ora.

Mentre la giuria, composta da sei donne e due uomini, ha stabilito in poco meno di tre ore che la Disney e i creatori principali di Oceania, John Musker e Ron Clements, non hanno mai visto o saputo del lavoro di Woodall su Bucky il surfista durante la lavorazione del film d'animazione del 2016, Woodall ha ora in corso un'azione legale separata per violazione del diritto d'autore in merito al sequel del blockbuster Oceania 2, campione d'incassi di quest'ultima stagione.

Al momento, dopo che una sfilza di comunicazioni interne sono state rivelate nei documenti di questo processo, la Disney si prende questa vittoria e si accontenta, in attesa del prossimo procedimento.

Woodall vs. Disney, le dichiarazioni dopo il processo

Oceania: un'immagine della protagonista

"Siamo incredibilmente orgogliosi del lavoro collettivo che ha portato alla realizzazione di Oceania e siamo lieti che la giuria abbia stabilito che non ha nulla a che vedere con le opere del querelante", ha dichiarato a Deadline un portavoce del colosso mediatico gestito da Bob Iger dopo la lettura del verdetto avvenuta nell'aula del giudice Alka Sagar presso il Roybal Federal Building and United States Courthouse di Los Angeles.

Oceania 2: un'immagine del sequel

Gli avvocati di Woodall non sono stati altrettanto entusiasti, ovviamente: "Siamo ovviamente delusi dal verdetto", ha dichiarato l'avvocato Gustavo D. Lage. "Al momento stiamo valutando le nostre opzioni per determinare la strada migliore da seguire per quanto riguarda i rimedi legali a disposizione del nostro cliente". Nel frattempo, leggere la nostra recensione di Oceania 2.

Poiché la domanda principale della giuria era se Musker, Clements o qualsiasi altro regista fossero mai entrati in contatto con i materiali di Woodall, qualsiasi questione di somiglianza tra l'ambientazione alle Hawaii e i semidei polinesiani di Bucky e Oceania era irrilevante. "Non avevano idea di Bucky", ha dichiarato Moez Kaba, avvocato della Disney, parlando dei registi de La Sirenetta e Aladdin nella sua arringa in tribunale. "Non l'hanno mai visto, non ne hanno mai sentito parlare".