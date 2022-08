Il film Nope di Jordan Peele guida la classifica degli incassi del weekend lasciandosi alle spalle Thor: Love and Thunder e Il Castello Errante di Howl.

Nope di Jordan Peele guida la classifica dei film con i migliori incassi del weekend, lasciandosi alle spalle Thor: Love and Thunder e Il castello Errante di Howl.

L'incasso totale del weekend continua a non essere particolarmente positivo, non superando quota 1.172.217 euro, nonostante un aumento del 19% rispetto al fine settimana precedente.

Nella giornata di domenica 14 agosto 2022 gli italiani non sembrano aver scelto le sale cinematografiche per trascorrere qualche ora di relax: l'incasso totale è stato pari a 302.638 euro, con una diminuzione di ben il -52.87% rispetto al 2019, l'ultima annata prima della pandemia.

Al suo primo weekend di programmazione, Nope arriva a 268.808 euro per un totale di 320.546 euro, conteggiando anche le anteprime.

Il film Marvel Thor: Love and Thunder si ferma a 185.038 euro, che comunque permette alla nuova avventura del supereroe interpretato da Chris Hemsworth di arrivare al secondo posto della classifica degli incassi del weekend.

Il ritorno del grande classico dell'animazione targato Hayao Miyazaki, Il castello errante di Howl, ottiene poi il favore del pubblico e si ferma al gradino più basso del podio con 174.964 euro.

Scendendo nella top 10 si trovano Top Gun: Maverick, il sequel con star Tom Cruise che aggiunge 146.625 euro al suo più che positivo incasso totale arrivando a 12.068.391 euro, seguito da Elvis, firmato da Baz Luhrmann e con star Austin Butler, che ha incassato ulteriori 78.554.

Al sesto posto si posiziona Jurassic World: Il dominio con 57.215 euro, seguito da The Twin - L'altro volto del male con 23.239 euro e il film animato Lightyear - La vera storia di Buzz, che non va olte i 22.658 euro. Le ultime due posizioni, infine, sono riservate rispettivamente a Shark Bait e al film animato Peter va sulla luna con 16.643 e 16.556 euro.