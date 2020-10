No Time To Die sarà l'ultimo Bond per Daniel Craig, la produttrice conferma

Con No Time To Die, Daniel Craig dirà addio al personaggio di James Bond, come conferma la produttrice Barbara Broccoli.

Come anticipato, Daniel Craig si prepara a dire addio al ruolo di James Bond con No Time to Die, che sarà il suo ultimo film nei panni dell'Agente Segreto. La conferma definitiva alla notizia che circola ormai da anni arriva dalla storica produttrice del franchise Barbara Broccoli.

No Time To Die: una foto del protagonista Daniel Craig

Nel corso del podcast dedicato a No Time to Die, la produttrice Barbara Broccoli ha specificato che questo sarà "il quinto e ultimo film della saga" per Daniel Craig.

L'inglese Craig, 52enne, è apparso per la prima volta in Casino Royale nel 2006, ma più volte ha espresso la volontà di abbandonare il ruolo per evitare di restare intrappolato nel personaggio di Bond.

Parlando di No Time to Die, Barbara Broccoli ha dichiarato: "Consideriamo questo film come un classico Bond, ma con un moderno colpo di scena. Sarà un film fondamentale perché sarà il quinto e ultimo con Daniel Craig, sarà il culmine di tutto ciò che ha portato nel personaggio finora e si collegherà alle precedenti storyline. Sarà un film epico".

Film di James Bond: in che ordine (cronologico) vederli

No Time to Die, diretto da Cary Fukunaga, annovera nel cast, oltre a Daniel Craig, anche Ben Whishaw, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ana de Armas, Ralph Fiennes e Rami Malek nella parte del villain.

Daniel Craig dirà addio all'iconico ruolo con una pellicola che rivelerà non poche sorprese ai fan delle avventure dell'agente segreto. Online è stata infatti pubblicata la la notizia che 007 potrebbe essere mostrato nell'inedita versione "padre", indiscrezione che non è stata comunque confermata dai produttori in attesa dell'arrivo nelle sale di tutto il mondo dell'atteso lungometraggio.

L'uscita italiana di No Time To Die è fissata al 12 novembre 2020.