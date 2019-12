No Time to Die: il trailer italiano del nuovo film sull'agente 007

Ecco il primo trailer italiano di No Time To Die, il 25esimo film sull'agente segreto James Bond e l'ultima avventura di Daniel Craig nei panni del personaggio.

Il primo trailer italiano di No Time to Die, il nuovo film sull'agente segreto James Bond, è anzitutto un tributo al panorama mozzafiato di Matera, città che ha ospitato le riprese per diverse settimane in estate.

Perchè proprio con un'immagine della Città dei Sassi si apre questo trailer ita del film, e con l'immancabile corsa in macchina di James Bond, che questa volta ha a bordo una passeggera davvero preziosa: la bella dottoressa Madeleine Swann.

Perchè Bond sarebbe stato pronto a ricominciare da zero con lei, con una nuova vita più quieta, lontana dai folli ritmi dettati dal MI6. Qualcosa però non ha funzionato e ora l'agente 007 più famoso al mondo si ritrova, per espressa richiesta dell'amico Leiter, di nuovo al servizio di Sua Maestà.

Per una missione che la stessa produttrice Barbara Broccoli non ha esitato a definire la più difficile: mettere fuori gioco un subdolo nemico dal volto sfigurato e manie di grandezza, Safin, interpretato da quel Rami Malek che, in assetto da battaglia, ha già indossato la maschera che, nel suo personale universo di finzione, è tratto distintivo dei peggiori cattivi.

In Bond 25 ritroveremo un James Bond che ha lasciato l'attività di agente segreto e si sta godendo una vita decisamente più tranquilla in Giamaica. La ritrovata quiete viene sconvolta dall'amico Felix Leiter della CIA, che gli chiede aiuto. Uno scienziato, che è stato rapito, deve essere portato in salvo ma la missione si rivela ben più insidiosa rispetto del previsto. Bond è così costretto a mettersi sulle tracce di un pericoloso villain, armato di un nuovo dispositivo tecnologico.

No Time to Die, diretto da Cary Fukunaga, annovera nel cast, oltre a Daniel Craig, anche Ben Whishaw, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ana de Armas, Ralph Fiennes e Rami Malek nella parte del villain.