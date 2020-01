No Time to Die, Rami Malek: "Il mio villain è unico"

Rami Malek, sul red carpet dei Golden Globe, ha parlato del villain che interpreta di No Time To Die, il nuovo film di James Bond.

No Time to Die, il prossimo film di James Bond, avrà Rami Malek nel ruolo di un villain e l'attore ha rivelato qualche dettaglio relativo al suo personaggio.

L'attore premio Oscar ha infatti accennato alla parte che ha interpretato sul set del nuovo capitolo delle avventure dell'agente 007 sul red carpet dei Golden Globe. Rami Malek ha parlato del villain dichiarando: "Si tratta di un personaggio davvero unico e complesso. Daniel Craig lo definisce 'incompreso'. Ma è stata un'esperienza incredibile lavorare accanto a lui perché è un professionista esperto".

La star ha proseguito parlando della sua partecipazione a No Time to Die spiegando: "Ciò che ha reso davvero speciale l'esperienza, quando vedete questi film, e io amo i lungometraggi di Bond, è che il primo giorno uscendo sul set, di fronte alla telecamera... Mi sono sentito come se fossi a Broadway, in prima fila e guardassi Bond da vicino. Mi ci è voluto un secondo per riprendermi e dire 'Quale è la mia battuta?'".

Il personaggio affidato a Malek si chiama Safin e nel primo trailer del film si vede brevemente.

In Bond 25 ritroveremo un James Bond che ha lasciato l'attività di agente segreto e si sta godendo una vita decisamente più tranquilla in Giamaica. La ritrovata quiete viene sconvolta dall'amico Felix Leiter della CIA, che gli chiede aiuto. Uno scienziato, che è stato rapito, deve essere portato in salvo ma la missione si rivela ben più insidiosa rispetto del previsto. Bond è così costretto a mettersi sulle tracce di un pericoloso villain, armato di un nuovo dispositivo tecnologico.

No Time to Die, diretto da Cary Fukunaga, annovera nel cast, oltre a Daniel Craig, anche Ben Whishaw, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ana de Armas, Ralph Fiennes e Rami Malek nella parte del villain.