No Time to Die prosegue la sua corsa al box office italiano sfiorando i cinque milioni di euro, alle sue spalle debutta La scuola cattolica di Stefano Mordini.

No Time To Die: Daniel Craig durante una scena d'azione

No Time to Die conserva la prima posizione al box office italiano per la seconda settimana consecutiva. L'ultimo capitolo della saha di James Bond con protagonista Daniel Craig raccoglie altri 1,5 milioni di euro portando l'incasso complessivo a 4,9 milioni di euro. Come anticipa la nostra recensione di No Time to Die, nel nuovo capitolo della saga di James Bond mostra un Bond ormai pensionato, felice con la sua amata Madeleine Swann, ma un imprevisto lo costringerà a tornare in servizio e fare i conti con un mondo che ha imparato a fare di meno di lui: il nome in codice 007 è stato riassegnato, e alcuni indizi lasciano intendere che questa possa davvero essere la fine per il celebre agente segreto.

No Time to Die, analisi del finale: il suo nome era Craig, Daniel Craig

La censura a La scuola cattolica non impedisce al film sul massacro del Circeo di debuttare in seconda posizione con un incasso di 508.000 euro da 349 sale. Qui trovate la nostra recensione de La scuola cattolica, che ricostruisce lo stupro e l'omicidio del Circeo. Una grave violenza perpetrata ai danni di due donne, Rosaria Lopez e Donatella Colasanti, un crimine che sconvolse l'intero Paese, ancora vivo nella coscienza collettiva: il delitto del Circeo.

La scuola cattolica, Benedetta Porcaroli: "Si deve disinnescare l'idea di essere schiavi del gruppo"

Altro debutto in terza posizione per la pellicola d'animazione Baby Boss 2 - Affari di famiglia che incassa 495.000 euro da 411 sale. Qui la nostra recensione di Baby Boss 2 - Affari di famiglia, targato DreamWorks Animation/Universal Pictures.

Dune: Zendaya e Timothee Chalamet in una scena

Scende al quarto posto Dune, il film di Denis Villeneuve incassa altri 406.000 euro che lo portano a un totale di 6,3 milioni complessivi. Qui trovate la nostra recensione di Dune, adattamento del classico di Frank Herbert ad opera di Denis Villeneuve che vede un super cast composto da Timothee Chalamet. Oscar Isaac, Zendaya, Stellan Skarsgaard, Jason Momoa e Josh Brolin.

Dune: Denis Villeneuve parla del personaggio del romanzo che lo ha affascinato di più

In discesa anche Space Jam - New Legends, sequel del cult Space Jam che vede il campione NBA e icona globale LeBron James impegnato in un'epica avventura a fianco dell'intramontabile Bugs Bunny. Qui trovate la recensione di Space Jame - New Legens, che incassa 291.000 euro arrivando a un totale di 2,6 milioni.