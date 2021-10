Dune: Denis Villeneuve parla del personaggio del romanzo che lo ha affascinato di più

Denis Villeneuve ha rivelato il personaggio che lo ha affascinato di più della storia originale di Dune, romanzo sci-fi di Frank Herbert che il regista canadese ha adattato per il grande schermo. Il film è stato presentato in anteprima al Festival di Venezia 2021 ed è uscito nelle sale italiane il 16 settembre.

In un articolo per la rivista Empire, Denis Villeneuve ha rivelato come ha combinato la sua visione con l'anima del materiale originale di Dune di Frank Herbert, riuscendo così a firmare la sceneggiatura del film insieme ad Eric Roth e Jon Spaihts. Il regista ha quindi spiegato che voleva portare i personaggi femminili in prima linea nella storia poiché ha riconosciuto Lady Jessica di Rebecca Ferguson come un personaggio importante. "È un personaggio affascinante, uno dei più influenti e interessanti del romanzo", ha detto Villeneuve, spiegando che questo personaggio lo ha aiutato a restringere la sua area di interesse per l'adattamento cinematografico. Ha quindi aggiunto: "Per me era importante portare più femminilità nella storia. Sono affascinato dal rapporto tra femminilità e potere, il posto delle donne nella società. Lo sceneggiatore Eric Roth mi ha chiesto 'Se potessi scegliere un aspetto del romanzo su cui vorresti che mi concentrassi, quale sarebbe?' ed io gli ho detto 'Le donne'. L'intera storia si svolge a causa di una decisione presa da Lady Jessica, della sua scelta di dare alla luce Paul".

Jessica è un membro dell'ordine religioso Bene Gesserit e aiuta Paul a coltivare le sue capacità psichiche mentre la loro famiglia si trasferisce sul pianeta Arrakis. Il rapporto di Jessica con il suo ordine è teso dopo la sua incapacità di dare una figlia al duca Leto, ma le Bene Gesserit hanno ancora un vivo interesse per Paul e il suo potenziale sovrumano. Villeneuve ha parlato in precedenza delle sfide affrontate per tentare di trovare l'equilibrio giusto e riuscire così a soddisfare i fan del libro ma anche il pubblico mainstream con il suo adattamento cinematografico. Ha dovuto quindi decidere cosa includere ed escludere del romanzo originale ed il risultato è ciò che è stato mostrato prima al Festival di Venezia e poi nelle sale cinematografiche italiane da metà settembre. Il cast di Dunecomprende Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Charlotte Rampling, Stellan Skarsgård e Josh Brolin.