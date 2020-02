No Time to Die: Daniel Craig in moto nel poster della versione IMAX

James Bond ritornerà nelle sale l'8 aprile con No Time To Die e il poster della versione IMAX mostra Daniel Craig in azione!

No Time to Die: il poster IMAX

No Time to Die arriverà nei cinema l'8 aprile e il poster IMAX mostra il protagonista in sella a una moto, svelando quindi un breve assaggio di una scena d'azione che vedrà coinvolto l'agente 007.

Nel film è ancora una volta Daniel Craig a interpretare James Bond e il momento al centro del poster è già stato anticipato nel trailer.

Bond 25 concluderà un importante capitolo del franchise prima di entrare in una nuova fase con una nuova star. Nel lungometraggio l'ex agente segreto dovrà rientrare in azione per affrontare un nuovo villain, interpretato dall'attore premio Oscar Rami Malek.

No Time to Die, diretto da Cary Fukunaga, annovera nel cast, oltre a Daniel Craig, anche Ben Whishaw, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ana de Armas, Ralph Fiennes e Rami Malek nella parte del villain.