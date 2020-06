No Time to Die: nuova data di uscita e quattro foto inedite

Il film No Time to Die, l'ultima avventura di 007 con star Daniel Craig, ha una nuova data di uscita e quattro foto inedite.

No Time to Die ha una nuova data di uscita: il 12 novembre 2020, data che per ora sembra sia stata scelta solo per il mercato americano e britannico.

L'annuncio compiuto online via Twitter regala inoltre quattro foto ufficiali inedite dei protagonisti di questa nuova avventura dell'apprezzato agente 007.

The return of old friends in NO TIME TO DIE.



In cinemas 12th November UK, 20th November US. pic.twitter.com/GkXugGEAba — James Bond (@007) June 13, 2020

Daniel Craig dirà addio all'iconico ruolo in occasione di Bond 25, film che sembra rivelerà non poche sorprese ai fan delle avventure dell'agente segreto.

Alcuni giorni fa, infatti, è emersa online la notizia che 007 potrebbe essere mostrato nell'inedita versione "padre", indiscrezione che non è stata comunque confermata dai produttori in attesa dell'arrivo nelle sale di tutto il mondo dell'atteso lungometraggio.

No Time to Die, diretto da Cary Fukunaga, annovera nel cast, oltre a Daniel Craig, anche Ben Whishaw, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ana de Armas, Ralph Fiennes e Rami Malek nella parte del villain.