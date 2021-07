No Time to Die: "James Bond è tornato", lo dichiara il nuovo teaser trailer

Un nuovo teaser trailer di No Time to Die ci ricorda che James Bond è tornato e ci aspetta nei cinema italiani il 30 settembre.

Un nuovo efficace teaser trailer di No Time to Die ci ricorda che James Bond è tornato ed è pronto a invadere i cinema italiani a partire dal 30 Settembre. nel teaser lo vediamo intento a nuove imprese come tuffarsi da un parapetto, guidare all'impazzata a fianco della bella Lea Seydoux e combattere nemici sempre più pericolosi.

No Time to Die è stato uno dei titoli che nell'ultimo anno hanno subito le conseguenze della chiusura dei cinema in tutto il mondo e si è persino, brevemente, ipotizzato che il nuovo capitolo della storia di James Bond potesse essere distribuito direttamente in streaming. I produttori hanno però deciso che l'agente 007 dovesse tornare inizialmente sul grande schermo, per permettere ai fan di apprezzare lo spettacolare lungometraggio.

Nel venticinquesimo capitolo della storia dell'agente 007 ritroveremo un James Bond che ha lasciato l'attività di agente segreto e si sta godendo una vita decisamente più tranquilla in Giamaica. La ritrovata quiete viene sconvolta dall'amico Felix Leiter della CIA, che gli chiede aiuto. Uno scienziato, che è stato rapito, deve essere portato in salvo ma la missione si rivela ben più insidiosa rispetto del previsto. Bond è così costretto a mettersi sulle tracce di un pericoloso villain, armato di un nuovo dispositivo tecnologico.

No Time to Die, diretto da Cary Fukunaga, annovera nel cast, oltre a Daniel Craig, anche Ben Whishaw, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ana de Armas, Ralph Fiennes e Rami Malek nella parte del villain.