No Time To Die: Funko presenta i Pop dedicati a James Bond

No Time To Die, il nuovo film dell'agente 007, ha ora una linea di Funko Pop! e l'azienda ha presentato anche il modello ispirato a Moonraker.

No Time to Die ha ora la propria collezione di Funko Pop! che ritrae i protagonisti del venticinquesimo film dedicato alle avventure di James Bond.

Le foto condivise online mostrano infatti i personaggi principali, tra cui il villain Safin interpretato da Rami Malek, nella simpatica versione da collezione.

La linea di Funko Pop! dedicata a Bond 25 ritrae anche l'agente Nomi (Ashana Lynch), l'agente della CIA Paloma (Ana de Armas) e, ovviamente, l'agente segreto più famoso al mondo.

La società, per l'occasione, ha creato anche una versione da collezione di 007 in versione Moonraker: operazione spazio, interpretato dall'attore Roger Moore.

No Time to Die, diretto da Cary Fukunaga, annovera nel cast, oltre a Daniel Craig, anche Ben Whishaw, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ana de Armas, Ralph Fiennes e Rami Malek nella parte del villain.

Daniel Craig dirà addio all'iconico ruolo in occasione di Bond 25, film che sembra rivelerà non poche sorprese ai fan delle avventure dell'agente segreto.

Online è stata infatti pubblicata la la notizia che 007 potrebbe essere mostrato nell'inedita versione "padre", indiscrezione che non è stata comunque confermata dai produttori in attesa dell'arrivo nelle sale di tutto il mondo dell'atteso lungometraggio.