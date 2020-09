No Time to Die: Daniel Craig nel nuovo trailer italiano del film sull'agente 007

Daniel Craig ha licenza di uccidere, e sedurre, nel nuovo trailer italiano di No Time Die, in uscita il 12 novembre.

Azione, suspence e sensualità sono gli ingredienti del nuovo trailer italiano dell'ultima avventura di James Bond, No Time to Die, interpretata dalla star Daniel Craig.

Atmosfere classiche, villain vecchi e nuovi, sequenze spettacolari ambientate in parte anche in Italia. Il trailer offre uno sguardo ravvicinato al cattivo di Rami Malek, Lucifer Safin, alla sua maschera e al suo volto sfregiato mentre lo sentiamo dire a Bond: "io e te eliminiamo le persone per rendere il mondo un posto migliore. Io voglio essere solo più ordinato."

In No Time to Die ritroveremo un James Bond che ha lasciato l'attività di agente segreto e si sta godendo una vita decisamente più tranquilla in Giamaica. La ritrovata quiete viene sconvolta dall'amico Felix Leiter della CIA, che gli chiede aiuto. Uno scienziato, che è stato rapito, deve essere portato in salvo ma la missione si rivela ben più insidiosa rispetto del previsto. Bond è così costretto a mettersi sulle tracce di un pericoloso villain, armato di un nuovo dispositivo tecnologico.

No Time to Die, diretto da Cary Fukunaga, annovera nel cast, oltre a Daniel Craig, anche Ben Whishaw, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ana de Armas, Ralph Fiennes e Rami Malek nella parte del villain.