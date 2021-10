No Time to Die fa il botto al box office italiano con un'apertura da 2,5 milioni di euro

No Time to Die: un'immagine del trailer

Nessuno può resistere a James Bond, neppure il pubblico italiano. Ecco che, a pochi giorni dall'uscita di No Time to Die in sala, il box office italiano segna il botto del nuovo capitolo della saga di James Bond, l'ultimo con protagonista Daniel Craig, con un debutto da 2,5 milioni di euro incassati in 512 sale, e una media per sala di quasi 5000 euro. Come anticipa la nostra recensione di No Time to Die, nel nuovo capitolo della saga di James Bond mostra un Bond ormai pensionato, felice con la sua amata Madeleine Swann, ma un imprevisto lo costringerà a tornare in servizio e fare i conti con un mondo che ha imparato a fare di meno di lui: il nome in codice 007 è stato riassegnato, e alcuni indizi lasciano intendere che questa possa davvero essere la fine per il celebre agente segreto.

No time to die: la figlia di Daniel Craig sul red carpet con il padre per la premiere del film (FOTO)

Pur perdendo la prima posizione, Dune prosegue la sua corsa e si conferma uno dei film più attesi in sala dal pubblico italiano incassando altri 763.000 euro che lo portano a un totale di 5,6 milioni complessivi. Qui trovate la nostra recensione di Dune, adattamento del classico di Frank Herbert ad opera di Denis Villeneuve che vede un super cast composto da Timothee Chalamet. Oscar Isaac, Zendaya, Stellan Skarsgaard, Jason Momoa e Josh Brolin.

Dune: Denis Villeneuve parla del personaggio del romanzo che lo ha affascinato di più

Segue Space Jam - New Legends, sequel del cult Space Jam che vede il campione NBA e icona globale LeBron James impegnato in un'epica avventura a fianco dell'intramontabile Bugs Bunny. Qui trovate la recensione di Space Jame - New Legens, che incassa 697.000 euro arrivando a un totale di 2,2 milioni.

Sonequa Martin-Green su Space Jam 2: "LeBron batterebbe chiunque a basket: anche Batman"

Tre piani: Elena Lietti e Riccardo Scamarcio in una scena

Primo titolo italiano nella top 5 il nuovo film di Nanni Moretti, Tre piani, perde una posizione ed è ora quarto. Incasso di 423.000 euro e un totale di 1,2 milioni di euro per la pellicola ispirata al romanzo dell'israeliano Eskol Nevo, che racconta tre storie che si intrecciano in un condominio romano. Qui trovate la nostra recensione di Tre piani; nel cast Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher e lo stesso Nanni Moretti.

Tre piani, Margherita Buy e Alba Rohrwacher: "Questo è un condominio di persone guaste!"

Quinto, Paw Patrol - Il film, pellicola d'animazione basata sulla serie televisiva creata da Keith Chapman. Qui trovate la nostra recensione di Paw Patrol - Il film che incassa 152.000 euro, per un totale di 510.000 euro.