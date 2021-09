No time to die: la figlia di Daniel Craig sul red carpet con il padre per la premiere del film (FOTO)

Ella Loudon, la figlia di Daniel Craig, era presente alla premiere di No Time to Die la scorsa notte ed è stata fotografata assieme al padre in tutto il suo splendore.

Ella Loudon, l'affascinante figlia di Daniel Craig, la scorsa notte ha fatto una rara apparizione pubblica al fianco di suo padre in occasione della premiere di No Time To Die: potete vedere le foto di seguito. Sebbene l'interprete di James Bond sia uno degli uomini più famosi al mondo, Ella ha scelto di vivere la sua vita lontana dai riflettori, pur condividendo con il padre la passione per il cinema.

La ragazza, a quanto pare, ha deciso di seguire le orme di Daniel tentando di ritagliarsi una carriera come attrice: la Loudon ha recitato in alcuni cortometraggi statunitensi ed è apparsa in svariate produzioni teatrali per Shakespeare & Company, dividendo la sua vita professionale tra New York e Los Angeles.

L'attrice quindi non poteva mancare alla premiere del film dove ha sfilato insieme a importanti nomi del mondo del cinema e alla Famiglia Reale inglese, stringendosi al padre e mostrando tutta la sua eleganza e la sua bellezza: ha indossato un completo nero lucido e una camicia di seta color crema.

Ella è figlia di Daniel Craig e della sua ex moglie, Fiona Loudon, dalla quale la star di No Time to Die ha divorziato nel 1994 dopo soli due anni di matrimonio. Daniel ha anche un'altra figlia, il cui nome non è stato pubblicamente rivelato, con Rachel Weisz, sua moglie ormai da più di dieci anni.