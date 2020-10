No Time To Die: Billie Eilish nel video del tema musicale del film

Billie Eilish è l'interprete del tema musicale di No Time To Die, la nuova avventura di James Bond, ecco il video ufficiale.

No Time To Die, il nuovo film di James Bond, avrà come tema musicale un brano interpretato dalla talentuosa Billie Eilish, artista protagonista anche del video musicale ufficiale.

Il sofisticato montaggio mostra la giovane cantante dei record mentre interpreta la canzone, presentata alcuni mesi fa, con immagini in bianco e nero, in attesa dell'arrivo nelle sale cinematografiche del ventincinquesimo lungometraggio con al centro il famoso agente segreto che dovrebbe essere distribuito in tutto il mondo a novembre.

In No Time to Die ritroveremo un James Bond che ha lasciato l'attività di agente segreto e si sta godendo una vita decisamente più tranquilla in Giamaica. La ritrovata quiete viene sconvolta dall'amico Felix Leiter della CIA, che gli chiede aiuto. Uno scienziato, che è stato rapito, deve essere portato in salvo ma la missione si rivela ben più insidiosa rispetto del previsto. Bond è così costretto a mettersi sulle tracce di un pericoloso villain, armato di un nuovo dispositivo tecnologico.

No Time to Die, diretto da Cary Fukunaga, annovera nel cast, oltre a Daniel Craig, anche Ben Whishaw, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ana de Armas, Ralph Fiennes e Rami Malek nella parte del villain.