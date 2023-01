Netflix: le serie tv e i film più visti della settimana in Italia (top 10 dal 26 dicembre al 1 gennaio 2023)

La classifica dei titoli più visti su Netflix, tra serie tv e film, nell'ultima settimana del 2022 vede il dominio della saga di Harry Potter e la conferma dell'interesse per Emily in Paris.

L'ultima settimane del 2022 su Netflix è all'insegna di una Top 10 dominata dalla saga di Harry Potter tra i film più visti in Italia, mentre tra le serie tv Emily in Paris continua a confermarsi uno dei titoli di maggior successo della piattaforma in streaming.

Il clima delle feste, infatti, sembra aver rianimato l'interesse nei confronti degli adattamenti cinematografici dei romanzi di J.K. Rowling che hanno monopolizzato le preferenze degli utenti.

I film più visti su Netflix Italia della settimana dal 26 dicembre 2022 all'1 gennaio 2023

Gli ultimi giorni del 2023 vedono Glass Onion, alla sua seconda settimana di presenza in catalogo, dominare la classifica dei 10 titoli più visti. Il sequel diretto da Rian Johnson è al numero uno in quasi tutte le 93 nazioni in cui è entrato in classifica e ha trascinato anche il capitolo precedente delle indagini del detective Benoit, Cena con Delitto, al settimo posto dei lungometraggi più visti.

La commedia italiana Natale a tutti i costi scivola di ben due posizioni in pochi giorni, rimanendo tuttavia nella Top 3.

L'intera classifica è quindi dominata dai vari capitoli della saga cinematografica di Harry Potter.

Il film tratto dal Musical di Matilda, spettacolo ispirato al romanzo per ragazzi di Roald Dahl, debutta invece all'ultimo posto della classifica settimanale, riuscendo comunque a farsi strada nella Top 10 di ben 89 nazioni, raggiungendo inoltre il vertice in alcune nazioni come Bolivia e Perù.

1 Glass Onion - Knives Out - Il famoso detective Benoit Blanc va in Grecia per risolvere un mistero che riguarda un miliardario della tecnologia e il suo eclettico gruppo di amici.

2 Harry Potter e la pietra filosofale - Il giorno del suo undicesimo compleanno, Harry Potter scopre di essere un potente mago e di essere atteso alla Scuola di magia e stregoneria di Hogwarts.

3 Natale a tutti i costi - Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Dharma Mangia Woods e Claudio Colica interpretano questa storia in cui due genitori attirano i figli a casa per le feste con l'inganno.

4 Harry Potter e la camera dei segreti - Harry ignora Dobby che lo avverte di non tornare a Hogwarts e si unisce a Ron e Hermione per indagare su una serie di misteriosi fenomeni.

5 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban - Al terzo anno a Hogwarts, Harry affronta l'ennesimo pericolo mortale quando il seguace di Voldemort Sirius Black evade dalla prigione per dargli la caccia.

6 Harry Potter e il calice di fuoco - Al suo quarto anno a Hogwarts, Harry Potter partecipa all'insidioso Torneo Tremaghi insieme ad altri giovani maghi che frequentano scuole di paesi lontani.

7 Cena con delitto - Knives Out - Un investigatore porta alla luce una fitta trama di segreti e bugie legata alla morte di un famoso scrittore di gialli e alla sua eccentrica, inquietante famiglia.

8 Harry Potter e il principe mezzosangue - Quando trova un libro di proprietà del misterioso Principe Mezzosangue, Harry lo usa per avvicinarsi all'unica persona che potrebbe sapere come sconfiggere Voldemort.

9 Harry Potter e l'ordine della Fenice - Consapevole che il suo avvertimento sul ritorno di Voldemort è stato ignorato, Harry insegna a un gruppo di studenti come difendersi dalle arti oscure.

10 Matilda the Musical - Una bambina straordinaria con una mente arguta e una fervida immaginazione si ribella per cambiare il corso del suo destino con risultati miracolosi. Questa è Matilda!

Le serie tv più viste su Netflix Italia della settimana dal 26 dicembre 2022 all'1 gennaio 2023

Le prime due posizioni nella classifica delle serie più viste della settimana su Netflix in Italia rimangono invariate: le disavventure professionali e sentimentali della protagonista di Emily in Paris, arrivate alla terza stagione, continuano ad attirare l'attenzione degli utenti e la carismatica Mercoledì rimane stabile al secondo posto.

La serie con star Lily Collins è nella Top 10 in 92 nazioni, ma non riesce ad arrivare al primo posto negli stati americani, mantenendo tuttavia il proprio dominio in Europa.

La seconda stagione di Alice in Borderland sale di una posizione ed entra nella Top 3, mentre la prima arriva al settimo posto della classifica. La serie, come prevedibile, sta dominando le classifiche negli stati asiatici. Rimane, invece, ai piedi del podio la miniserie The Witcher: Blood Origin, presente tra i 10 titoli più visti in ben 87 nazioni, ma non in grado di raggiungere la cima della classifica a livello internazionale.

Charlie Cox, interprete nel MCU di Daredevil, è tornato sugli schermi con la miniserie Treason che debutta nella quinta posizione della classifca dei titoli più visti in Italia. A livello internazionale sono ben 74 le nazioni in cui è all'interno della Top 10 settimanale, arrivando inoltre al vertice in cinque nazioni.

Pochi i cambiamenti nel resto delle posizioni della classifica che vengono riempiti da The Recruit, dallo show Summer Job, dalla quarta stagione di The Sinner e dal progetto di Harry & Meghan.

1 Emily in Paris: stagione 3 - Quando ottiene il lavoro dei sogni a Parigi, la direttrice marketing Emily Cooper lascia Chicago e si tuffa in una nuova avventura tra lavoro, amicizie e amori.

2 Mercoledì: Stagione 1 - Perspicace, sarcastica e... un po' inquietante, Mercoledì Addams indaga su una serie di omicidi mentre conosce nuovi amici e rivali alla Nevermore Academy.

3 Alice in Borderland: Stagione 2 - Un appassionato di videogiochi e i suoi due amici si ritrovano in una Tokyo parallela, dove per sopravvivere sono costretti a partecipare a una serie di giochi sadici.

4 The Witcher: Blood Origin - Più di mille anni prima degli eventi di "The Witcher", sette figure emarginate del mondo degli elfi uniscono le forze in una missione contro un impero onnipotente.

5 Treason - Il brillante futuro di un vice capo dell'MI6 subisce una brusca svolta quando il ricongiungimento con una spia russa lo costringe a mettere in discussione la sua vita.

6 The Recruit - Un avvocato della CIA alle prime armi è catapultato nel pericoloso mondo dello spionaggio internazionale quando un'ex risorsa minaccia di rivelare i segreti dell'agenzia.

7 Alice in Borderland: Stagione 1

8 Summer Job: Stagione 1 - Dieci concorrenti della Generazione Z partono per una vacanza da sogno. Ma per poter alloggiare in una villa di lusso e vincere 100.000 euro dovranno svolgere lavori veri.

9 The Sinner: stagione 4 - In una piccola cittadina dello stato di New York, un detective tormentato dai suoi conflitti interiori va a caccia di risposte per risolvere crimini sconcertanti.

10 Harry & Meghan - In questa docuserie Harry e Meghan raccontano in prima persona il loro percorso complicato, dalle fasi di corteggiamento fino al ritiro dalla vita di corte.

