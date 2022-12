Alice in Borderland 2, la recensione: risolvere l'enigma di Joker

Iniziamo la recensione di Alice in Borderland 2 dicendo che la nuova stagione si apre, senza troppi preamboli, con un omicidio di massa in mezzo alla strada. È un modo infernale per aprire una serie tv, ricordandoci il passato di Arisu, la sua storia di gioco e come, come quelli del videogioco, si trova nella stessa situazione. Alice in Borderland 2 è pura follia dal primo minuto del primo episodio, proprio come ci aspettiamo dalla serie Netflix. Proiettili che volano ovunque, non capire cosa diavolo sta succedendo tra le linee e sequenze di inseguimenti ad alta velocità. La serie è un continuo divenire. Arisu e Usagi sono ancora bloccati nel mondo strano e omicida, hanno stretto nuove alleanze e, come al solito, stanno cercando di rimanere in vita quando il gioco non vuole altro che fargli saltare le cervella.

Oltre all'orribile spargimento di sangue, affrontiamo anche il tumulto emotivo dei nostri protagonisti che circonda le loro vite passate. Arisu si sta ancora riprendendo dalla morte dei suoi amici mentre Usagi se ne va in giro con il fardello del probabile suicidio di suo padre. Mentre i personaggi combattono con la sensazione di restare o andarsene, viene dato uno sguardo su quanto possa essere difficile per la vita delle persone che scelgono di rimanere nel caos per sempre. Per la stagione è anche il momento di andare contro i "reali", ed è brutale come vi aspettereste. I deathmatch sono più orribili che mai e vi faranno sentire a volte con il cuore spezzato. Le partite in cui tutti nella nostra squadra principale affrontano la sconfitta sono davvero emozionanti e difficili da guardare, soprattutto perché hanno un ottimo rapporto tra loro.

Il Re di Picche

I personaggi della prima stagione (e ora della seconda stagione) sono così ben sviluppati che quando vedrete nuovi personaggi in scena sarà comunque elettrizzante. Anche in tempi brevi, imparerete profondamente su tutti, e quindi subirete il loro impatto positivo e negativo su di voi. Chishiya è chiaramente il miglior personaggio di questa parte: quell'uomo vi ruberà il cuore nel giro di pochi episodi. Ottenere un vero assaggio della sua intelligenza e della sua storia passata sono davvero dei momenti di valore per la serie. La serie si concentra su ogni personaggio e dà loro la propria parte negli episodi. Ci aiuta a provare qualcosa per tutti ma, sorprendentemente, non impantana il tempo di esecuzione. Così, i personaggi per i quali non provavamo nulla nella prima stagione riescono ad avvicinarsi ai nostri cuori. Anche se muoiono nel primo o nell'ultimo episodio, la loro morte, significa qualcosa.

L'idea di un dirigibile che segue il Re di picche (o fluttua sopra l'area di gioco) e poi esplode quando la partita è vinta è assolutamente sorprendente. Il dirigibile è fantastico e aumenta l'emozione di guardare questi momenti perché avete un assaggio del caos proprio prima che inizi la sparatoria. Questi giochi sono la parte migliore di Alice in Borderland e ti fanno venire voglia di continuare a guardarne ogni momento. Sono la combinazione perfetta di intelligente e sanguinario e hanno una buona quantità di entrambi. Ogni partita è diversa con qualcosa di folle che accade. Oltre al sangue c'è anche la parte di ricerca delle risposte nella serie. Con alcuni nuovi personaggi là fuori, c'è molto da aspettarsi nella serie oltre ai giochi. Troveremo risposte a domande come: Arisu e Usagi torneranno a casa? Chi sta tirando i fili dietro iniziative così grandi? Chi sopravviverà fino alla fine?

Diverse domande, ma ci sono abbastanza risposte?

La serie termina con una nota selvaggia, confonde voi (e Arisu) a non finire e poi risponde a ciò che tutti noi aspettavamo di sapere dal 2020. È una svolta emotiva degli eventi che rende il cuore un po' pesante e ci dà qualcosa a cui pensare. Detto questo, il finale non sembra così rinvigorente da guardare come vi aspettereste dopo due stagioni così elettrizzanti. Ma - in un certo senso - finisce con un cliffhanger, e se è quello che pensiamo che sia, il finale è geniale. Proprio come la scorsa stagione, la stagione 2 di Alice in Borderland è piena di giochi interessanti ed estremamente brutali che metteranno alla prova la vostra sanità mentale.

Il primo gioco in cui ci imbattiamo è Osmosis del Re di Fiori (Episodio 2), in cui Arisu e la sua squadra giocano insieme. È un gioco interessante creato da un re interessante. Devi giocare insieme e usare il cervello per uscirne vivo. Questo è stato un grande gioco con alcune conversazioni molto profonde e un ottimo modo per aprire la serie. Un gioco giocato tra più persone (Episodio 3), con Chishiya nel mix, è il nostro prossimo capitolo: Prison Cell di Jack of Hearts. I giochi di Hearts, ovviamente, riguardano la fiducia e il tradimento. E questo è un episodio che mette davvero in luce l'idea di come la fiducia si rompa anche quando sei in un gruppo tra persone apparentemente fidate.

Il Re di picche è un nemico per tutta la durata della serie e appare all'improvviso dal nulla. È un formidabile nemico che a quanto pare si rifiuta di morire ed è uno dei nemici più difficili da sconfiggere. Il gioco Queen of Spades Check Mate (Episodio 5) sembra futuristico ma è un po' come lo Shogi, come spiega uno dei personaggi. Con i membri che premono i pulsanti sul retro degli altri per portarli nella loro squadra, a turno. Probabilmente il gioco più strano e più in circolazione del lotto (Episodio 6), la bilancia del re di quadri ti fa indovinare i numeri, fa la media dei numeri di tutti, si moltiplica per 0,8 e poi vince la persona più vicina al risultato. Diciamo solo che se perdi, le cose si fanno difficili e calde.