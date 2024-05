Baby Reindeer, la 'vera Martha' in tv nega di essere una stalker e pensa che 'Richard Gadd sia psicotico'

La vera Martha che ha ispirato la creazione di Baby Reindeer ha rilasciato una lunga intervista a Piers Morgan per offrire la sua prospettiva sulla storia, sostenendo che farà causa a Netflix.

Fiona Harvey ha sostenuto che la serie di Richard Gadd sia stata presentata come una storia vera, ma si tratti invece di "un'iperbole" e che gli eventi siano inventati.

La replica alla rappresentazione nella serie

Harvey, al giornalista televisivo, ha negato di aver inviato migliaia di e-mail e messaggi a Richard Gadd, il comico che ha creato e interpretato Baby Reindeer.

Fiona ha dichiarato inoltre di non aver mai contattato i genitori dell'attore o averlo seguito ai suoi spettacoli comici.

Netflix ha difeso il progetto sostenendo di aver preso ogni "ragionevole precauzione nel nascondere le vere identità delle persone coinvolte". Harvey è stata individuata dagli spettatori grazie ad alcuni tweet e messaggi sui social che aveva scritto Fiona sulla serie e rivolti al comico.

La donna ha raccontato di aver ricevuto, alcuni giorni dopo il debutto della serie in streaming, più di una minaccia di morte e telefonate da sconosciuti: "Lo trovo piuttosto osceno, orribile, misogino. Alcune delle minacce di morte sono state realmente terribili online. Le persone mi hanno telefonato, è stato assolutamente orrendo".

Harvey ha ribadito che non è mai stata accusata o condannata per stalking e ha sostenuto che i file audio, se esistono, sono state registrati durante gli incontri al pub dove Gadd lavorava. Fiona non ha inoltre negato di aver attaccato la fidanzata di Richard, essersi presentata a casa o fuori dalla sua abitazione, o aggredito sessualmente l'attore.

La cinquantenne ha spiegato di aver incontrato Richard "cinque o sei volte" in tutta la vita e di avergli inviato alcune e-mail scherzose, sostenendo che gli unici elementi veri siano che il comico lavorava come barman ed era un comico.

Fiona ha ribadito che "Gadd è completamente fuori di testa" e pensa che abbia problemi mentali: "Sta mentendo e Netflix sta mentendo. L'hanno descritta come una storia vera, come ha fatto lui, e non lo è. Non lo è affatto".

Harvey ha quindi ribadito che vuole essere lasciata in pace e, per questo motivo, sta parlando con degli avvocati per fare causa all'autore e ai produttori della serie.

Harvey non ha però convinto tutti gli spettatori con le sue repliche alle accuse, che le sono state rivolte anche dalla moglie di un politico, e le sue dichiarazioni in più momenti sono sembrate poco realistiche.