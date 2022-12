Alice in Borderland 2: tutto quello che c'è da sapere sulla serie Netflix prima di vederla

Sembra che sia passata un'eternità da quando è uscita la prima serie basata sulla popolare serie manga con lo stesso nome. Siete pronti per un altro round con Alice in Borderland 2, in compagnia di Arisu e della sua banda?

Lo scorso dicembre, quando il mondo trascorreva le festività natalizie a casa, Netflix ha svelato il rimedio perfetto per una vacanza trascorsa sotto chiave: la sua nuova serie di successo, Alice in Borderland. Quest'anno è pronta a ripetere l'esperienza portando sullo schermo Alice in Borderland 2. Basato sul popolare manga scritto e disegnato da Haro Aso, il dramma d'azione segue un gruppo di amici che vengono trasportati in una dimensione parallela chiamata Borderland. Per uscirne vivi, devono competere in una serie di giochi mortali che mettono alla prova le loro amicizie. Il thriller giapponese ci ha fatto conoscere una Tokyo alternativa e desolata in cui una manciata di estranei si è scontrata in una serie di giochi spesso mortali decisi da cervello, muscoli e tradimento. Pieno di colpi di scena, e perdite emotive, è diventato rapidamente uno dei preferiti dai fan e, dopo aver raggiunto la Top 10 di Netflix in oltre 40 paesi e territori, è sembrato un gioco da ragazzi commissionare una seconda stagione. Ma chi ci sarà e quale sarà la trama? Bene, ecco cosa sappiamo finora di Alice in Borderland 2.

Alice in Borderland 2: un'immagine della seconda stagione

L'adattamento live-action di Alice In Borderland tornerà per una seconda stagione. Netflix ha annunciato il rinnovo della serie alla vigilia di Natale 2020 con un breve video teaser. Nella clip, una mano si allunga per prendere una carta da poker con il numero due scritto su di essa mentre una musica minacciosa suona in sottofondo. L'annuncio è stato fatto solo due settimane dopo che la prima stagione è stata presentata in anteprima su Netflix il 10 dicembre. La serie tv ha rapidamente guadagnato popolarità in Giappone e in tutta l'Asia, tra cui Singapore, Malesia, Hong Kong, Taiwan, Tailandia, Vietnam e Filippine. Si è inoltre classificato nella Top 10 delle tendenze in paesi come Germania, Francia, Portogallo e Austria. Ma c'è una data di uscita per la seconda stagione di Alice In Borderland? Sì, Alice in Borderland 2 sarà presentata in anteprima esclusivamente sulla piattaforma di streaming il 22 dicembre 2022.

Chi c'è nel cast della seconda stagione di Alice In Borderland?

Alice in Borderland 2: un momento della seconda stagione

Di seguito vi forniamo alcuni dei dettagli sulla seconda stagione, si prevede che il cast originale tornerà per il sequel. Kento Yamazaki riprenderà il ruolo del protagonista della serie tv, Ryōhei Arisu, mentre Tao Tsuchiya tornerà nei panni di Yuzuha Usagi, l'eroina e unico partner sopravvissuto di Arisu nei giochi.

Altri membri del cast che molto probabilmente torneranno includono Nijiro Murakami nei panni di Chishiya, Aya Asahina nei panni di Kuina, Ayaka Miyoshi nei panni di An e Riisa Naka nei panni di Mira.

83 serie TV da guardare su Netflix

Quale sarà la trama di Alice In Borderland 2?

Alice in Borderland 2: un momento della serie

Alice In Borderland 2 riprenderà le fila della storia da dove si era interrotta la prima stagione. Ora che la spiaggia, che un tempo era un rifugio sicuro nelle Terre di confine, è stata distrutta dopo la caccia alle streghe, la maggior parte dei giocatori ha preso strade separate. Apprendiamo che non tutti nella dimensione parallela sono giocatori: esistono anche i croupier. Momoka e Asahi, compagni residenti al Beach, sono stati rivelati come spacciatori, ma hanno finito per sacrificare le loro vite per esporre la verità. Per chi non lo ricordasse, la prima stagione della serie si era conclusa con Arisu e Usagi che avevano scoperto le registrazioni video conservate nel telefono di Asahi sulla sala di controllo segreta sotterranea degli spacciatori. Ma quando erano arrivati sul posto, erano stati sorpresi di trovare lì anche Chishiya e Kuina, e che la maggior parte degli spacciatori era stata brutalmente assassinata.

Alice in Borderland 2: una scena della serie

Successivamente, una trasmissione speciale aveva rivelato che Mira, ex dirigente del Beach, era una delle menti. Annunciato anche che presto sarebbe iniziata la fase successiva dei giochi. È un perfetto cliffhanger che praticamente ha posto le premesse per la seconda stagione: i giocatori rimanenti si sfideranno in un nuovo round di partite, e questa volta saranno sfidati a portare a termine le missioni delle figure, che in precedenza mancavano nella prima fase. I capitoli successivi della serie manga si concentreranno su Arisu e Usagi che scopriranno altre verità su Borderland, così come sul team di "cittadini" che lo gestiscono. Una cosa è certa: la seconda stagione dimostrerà che la posta in gioco è più alta e da qui in poi diventerà solo più sanguinosa.

Chi ha diretto e scritto Alice In Borderland 2?

Alice in Borderland 2: una scena della seconda stagione

La prima stagione è stata diretta da Sato Shinsuke, la cui filmografia include adattamenti live-action di Bleach e Kingdom. Prima che la seconda stagione fosse confermata, Sato disse che stava lavorando al sequel di Kingdom, quindi probabilmente sarà stato affiancato per la nuova stagione. Durante un'intervista, Sato ha aggiunto di essere stato sopraffatto dalla risposta positiva alla serie Netflix. Il trailer ufficiale della seconda stagione è stato pubblicato il 4 dicembre e lo potete trovare di seguito:

Il nuovo trailer rivela che impareremo di più sul misterioso mondo dell'adattamento manga, con i nostri protagonisti Ryōhei Arisu e Yuzuha Usagi che faticano a ricordare quando e come sono entrati. I protagonisti ora hanno un obiettivo finale, tuttavia, poiché Yuzuha osserva che sconfiggere i membri della figura li lascerà scappare. Quanti episodi avrà la seconda stagione di Alice In Borderland? Non è ancora stato confermato quanti episodi avrà la seconda stagione di Alice In Borderland, ma come la maggior parte dei drammi Netflix, conterrà approssimativamente da otto a dieci episodi.