Movieplayer Awards 2024: dall'8 gennaio votate film e serie tv dell'anno appena trascorso

Un anno di cinema e televisione che si è appena concluso e che, come da tradizione, vogliamo celebrare con i Movieplayer Awards 2024! Torna l'appuntamento annuale in cui i lettori sono chiamati a esprimere le proprie preferenze votando i migliori film e serie tv e le performance più convincenti del 2023 cinematografico e televisivo.

La redazione di Movieplayer.it ha selezionato per voi una rosa di nomination (televisive e cinematografiche) tra cui, a partire dall'8 gennaio e fino al 15 gennaio , potrete eleggere i vostri vincitori che saranno annunciati il 16 gennaio.

Chi la spunterà?

Il 2023 ha visto lo scontro a tre tra Barbie, Oppenheimer e Killers of the Flowers Moon. Chi la spunterà ai Movieplayer Awards. Dietro l'aspetto tutto rosa e spumeggiante, attraverso Barbie la regista e co-sceneggiatrice Greta Gerwig ha lanciato strali contro la società maschilista opponendo una ricetta vincente, l'impegno e la militanza , ma sempre col sorriso sulle labbra. I lettori di Movieplayer premieranno la pellicola dei record e i suoi interpreti Margot Robbie e Ryan Gosling?

A minacciare la "Kenergy" di Gosling ci pensa Cillian Murphy, straordinario protagonista di Oppenheimer. Solo Christopher Nolan poteva fare sfaceli al botteghino con un film di tre ore a sfondo storico dedicato all'inventore della bomba atomica. La pellicola ha catalizzato l'attenzione del grande pubblico nella calda estate italiana e adesso, forte di un cast all star e di scene di incredibile potenza visiva, potrebbe sbancare anche i Movieplayer Awards.

Ancora una pellicola dalla durata fiume che racconta un pezzo di storia poco nota della nazione indiana Osage. Con Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese restituisce dignità ai nativi americani denunciando i crimini dei bianchi, violenti e usurpatori, contro i membri degli Osage per la conquista del petrolio. Un epico affresco capitanato da un trio di interpreti eccezionali: Leonardo Di Caprio, Lily Gladstone e Robert de Niro.

Tra titoli italiani importanti come il poliziesco L'ultima notte di Amore, con Pierfrancesco Favino nei panni di un poliziotto che sta per concludere il servizio, e il potente affresco storico di Marco Bellocchio Rapito la regina del 2023 è Paola Cortellesi col suo C'è ancora domani, che attinge alla grande tradizione neorealista riadattandola in una pellicola incentrata sull'emancipazione femminile e sulla denuncia della società maschilista del passato... e del presente.

Se il Natale ci ha regalato il fiabesco Wonka, terzo remake del classico di Roald Dahl che si conferma il film vincitore del box office festivo grazie al fascino del suo interprete Timothee Chalamet, asnche dallo streaming arrivano temi intriganti, e pellicole da votare o non votare, secondo i gusti del pubblico di Movieplayer. Dall'apocalittico ed enigmatico Il mondo dietro di te, in cui Julia Roberts, Ethan Hawke e Mahershala Ali tentato di far fronte al crollo della società odierna dovuto a una misteriosa minaccia non meglio specificata, all'eccessivo Saltburn, opera seconda del premio Oscar Emerald Fennell, fino all'epico Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco, che ha diviso nei giudizi risultando però l'ennesima hit per Netflix.

The Last of Us: Pedro Pascal e Bella Ramsey in una scena del finale di stagione

E c'è da sbizzarrirsi anche nelle categorie televisive, catalizzate da nuovi titoli intriganti come l'acclamato The Last of Us, che ha tradotto sul piccolo schermo l'universo del videogame più amato dal pubblico grazie al talento di Bella Ramsey e Pedro Pascal, Silo o A Murder at the End of the World, ma anche da successi come il nuovo lavoro di Mike Flanagan, il potente affresco horror La caduta della casa degli Usher, che rielabora il classico di Edgar Allan Poe in salsa contemporanea, o il grazioso Lezioni di chimica, con Brie Larson.

Non mancano poi le certezze inossidabili, da Succession 4 a The Crown 6, che danno l'addio agli spettatori con finali drammatici, da The Bear 2 a Ted Lasso 3, premaiati dagli ascolti e dalle nostre candidature, of courne. Quali, tra tutte queste, sono le migliori creazioni del 2023? Appuntamento all'8 gennaio per le votazioni dei Movieplayer Awards 2024.