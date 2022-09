Moulin Rouge, Ethan Hawke: "Ho perso un ruolo a cui tenevo perché hanno scelto Ewan McGregor"

Ethan Hawke ha rivelato di di aver perso il ruolo principale nel musical Moulin Rouge perché gli è stato preferito Ewan McGregor. Il tutto nonostante un'audizione di cui Hawke va ancora molto fiero.

Ethan Hawke e Ewan McGregor hanno ora unito le forze per il film della Apple Raymond & Ray. Scritto e diretto da Rodrigo García, il film segue McGregor e Hawke nei panni di due fratellastri separati che si riuniscono al funerale del padre, con il quale entrambi avevano una relazione difficile. Il cast comprende anche Maribel Verdú, Sophie Okonedo, Maxim Swinton, Vondie Curtis-Hall, Chris Silcox e Chris Grabher. Raymond and Ray è appena uscito in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival 2022, in vista della sua uscita il 21 ottobre su Apple TV+.

Durante un'intervista esclusiva con Screen Rant per promuovere il film, Ethan Hawke ha ricordato la volta in cui il suo attuale co-protagonista lo ha battuto per il ruolo principale in Moulin Rouge. Sebbene Hawke dichiari di aver sostenuto "uno dei migliori provini della [sua] vita", non è stato sufficiente per battere Ewan McGregor per la parte:

"A Ewan non piace che lo dica perché si imbarazza, ma ho fatto uno dei più grandi provini della mia vita per Moulin Rouge. Non ho ottenuto la parte, ma la mia audizione è stata incredibile. E questo serve solo a dimostrare quanto mi piace il lavoro di Ewan. Sono comunque andato a vedere il film il giorno dell'uscita e l'ho adorato. Quindi, ho superato il trauma. Ma posso dire che un giorno tutti vedranno quell'audizione e la gente ci ripenserà".