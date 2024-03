Jake Gyllenhaal:'Non è sano continuare a rimuginare sui ruoli persi come Batman Begins e Moulin Rouge!'

Ospite dello show di Howard Stern, Jake Gyllenhaal ha dichiarato di aver riflettuto sui rifiuti ricevuti in passato citando due film ai quali avrebbe voluto partecipare come Batman Begins di Christopher Nolan, primo lungometraggio del regista britannico dedicato all'Uomo Pipistrello, e Moulin Rouge di Baz Luhrmann.

Jake Gyllenhaal nella commedia Amore ed altre droghe

Dopo aver ricevuto una risposta negativa per il musical cinematografico, Gyllenhaal ha capito in che modo poter affrontare altre porte in faccia come accadde in seguito per Batman Begins:"Si impara a pensare che c'è un'altra opportunità. 'Posso provare ad andare ad un altro provino, otterrò qualcos'altro'. Mantieni quell'atteggiamento".

Rifiuti spiegati

Entrambi i registi, Baz Luhrmann e Christopher Nolan, chiamarono Jake Gyllenhaal per spiegare la loro scelta. L'attore ha spiegato che ad un certo livello i rifiuti possono accompagnarsi ad una spiegazione sulla decisione, che può essere legata a qualsiasi dettaglio e connessione con il progetto.

Road House: Jake Gyllenhaal in una foto

Jake Gyllenhaal ha capito che non è salutare soffermarsi troppo e vivisezionare ogni cosa. Al contrario, è importante guardare avanti ed essere consapevoli che ci saranno altre occasioni. L'attore ha ereditato il ruolo di protagonista in Road House da Patrick Swayze, che aveva recitato in Il duro del Road House alla fine degli anni '80. Il nuovo film, diretto da Doug Liman, è disponibile sulla piattaforma streaming di Amazon Prime Video.