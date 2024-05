Emily Blunt: 'Baciare certi attori mi ha fatto venire la nausea'

La star di The Fall Guy ha confessato di non aver particolarmente apprezzato alcune sequenze intime con i propri partner.

Ospite dello show di Howard Stern, Emily Blunt ha raccontato che cosa si prova quando si condivide il set cinematografico con colleghi con i quali non si entra molto in sintonia, soprattutto per quanto concerne le scene intime.

La star ha spiegato di aver creato una chimica con persone che non le piacevano affatto. A precisa richiesta del conduttore di rivelare i nomi, Blunt ha glissato:"Non te lo dirò ma ho avuto chimica con persone con le quali non mi sono divertita a lavorare. A volte è una cosa strana. A volte potresti avere un rapporto senza alcuno sforzo che però non si traduce sullo schermo. La chimica è una cosa strana, è una cosa eterea che non puoi realmente imbottigliare o comprare o vendere. C'è o non c'è. È semplicemente più facile quando hai un rapporto naturale con qualcuno".

Arthur Newman: scambio di effusioni tra Emily Blunt e Colin Firth in una scena del film

La tattica giusta

Emily Blunt ha svelato il metodo che ha costruito per cercare di trovare la chimica con il proprio partner sul set quando scarseggia: trovare in lui qualcosa che le piace per migliorare la propria interazione:"Devo trovare qualcosa che amo di tutti, anche se è solo una cosa. Potrebbe essere che abbiano una bella risata o che mi piace come parlano alle persone, il pensiero che sono educati. Potrebbe essere qualcosa di casuale. Ma trova qualcosa che ami di quella persona o che ami del personaggio e poi cerca di concentrarti su quello".

Nonostante questa tattica, a Emily Blunt è capitato in diverse occasione di essere quasi sul punto di vomitare:"Assolutamente. Non direi che è disgusto estremo ma certamente non mi è piaciuto nemmeno un po'". Di recente, Blunt ha lavorato sul set con Dwayne Johnson, suo marito John Krasinski e Cillian Murphy. Oltre a Ryan Gosling in The Fall Guy, con il quale condivide una grande amicizia:"Sono molto fortunata ad essere amica di una persona preziosa come lui". Nel cast del film di David Leitch, adattamento cinematografico della serie anni '80 Professione pericolo, anche Aaron Taylor-Johnson, Winston Duke, Hannah Waddingham e Teresa Palmer.