Kate Hudson su Moulin Rouge e Nicole Kidman: "Ero delusa, volevo davvero quella parte"

Kate Hudson è recentemente tornata a parlare del ruolo di Moulin Rouge che desiderava ardentemente interpretare ma per il quale fu scelta Nicole Kidman.

Durante l'ultimo episodio del The World's First Podcast, a Kate Hudson è stato chiesto di parlare del ruolo che più voleva ma che non è riuscita a ottenere, al che l'attrice ha rivelato che Moulin Rouge! di Baz Luhrmann è il suo più grande rimpianto.

Kate Hudson in Quasi Famosi

"Volevo davvero quella parte ed è stata scritta per una ragazza di 19 anni, credo", ha affermato la Hudson. "Ricordo che stavo attraversando una specie di processo di audizione quando improvvisamente Nicole Kidman, che aveva una relazione con Baz, decise che voleva farlo."

"In quel momento, ovviamente, tutti capimmo che l'avrebbe girato Nicole", ha continuato l'attrice. "Il processo di audizione fu meraviglioso. Ed energeticamente mi sono sentita molto legata al modo in cui fa le cose Baz. Ero molto delusa e depressa a riguardo. Era Nicole quindi non poteva andare diversamente, era ovvio... ma io volevo davvero quella parte."

Moulin Rouge: Nicole Kidman in una scena del film

Il rimpianto di Kate Hudson è comprensibile visto che la pellicola è stata considerata la "rinascita" del musical, un genere cinematografico che da molti anni era considerato ormai morto. I due attori protagonisti, Nicole Kidman e Ewan McGregor, stupirono il pubblico grazie alle loro doti canore, pur non essendo dei cantanti professionisti.