Ethan Hawke: "Russell Crowe e Johnny Depp sono responsabili del ritiro di Peter Weir"

Ethan Hawke ha rivelato che interpreti come Russell Crowe e Johnny Depp sono la ragione per cui Peter Weir ha deciso di ritirarsi dal mondo del cinema.

Ethan Hawke ha affermato che, a suo modo di vedere, Russell Crowe e Johnny Depp sono almeno in parte responsabili dei 12 anni di assenza del regista Peter Weir da Hollywood: durante una recente intervista di IndieWire, a Hawke è stato chiesto di parlare del motivo per cui il regista de L'attimo fuggente, che dovrebbe ricevere un Oscar onorario, non lavora ad un film dal 2010.

"Penso che abbia perso interesse per i film", ha spiegato Hawke. "Gli piaceva molto lavorare come regista ma è stato così solo fin quando non ha trovato degli attori che gli hanno dato del filo da torcere. Russell Crowe e Johnny Depp lo hanno distrutto".

"È una persona così rara al giorno d'oggi, un artista popolare. Fa film mainstream che però al contempo sono artistici. Per avere il budget per fare The Truman Show o Master and Commander, ci vuole un Jim Carrey o un Russell Crowe. Penso che Harrison Ford e Gerard Depardieu fossero il suo genere di attori. Loro sono persone molto gentili con i registi e non si considerano importanti", ha concluso l'attore.

Russell Crowe ha recitato nell'epico Master and Commander: Sfida ai confini del mare, pellicola di successo di Weir del 2003. Johnny Depp, invece, era stato scelto per un ruolo da protagonista in un adattamento cinematografico di Shantaram, ma Weir ha lasciato il progetto prima dell'inizio delle riprese. Un portavoce della Warner Bros. all'epoca dichiarò: "Peter ha abbandonato questo film perché la sua visione di era molto diversa da quello dello studio e dei produttori."