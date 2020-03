Morbius, Ghostbusters: Legacy; Sony fa slittare l'uscita al 2021

Il cinecomic Morbius, interpretato da Jared Leto, e l'atteso sequel Ghostbusters: Legacy sono stati rinviati al 2021 così come altri importanti titoli Sony.

Morbius: Jared Leto in un'immagine dal primo teaser trailer

Mentre si aggrava negli USA la situazione della pandemia che al momento segna oltre 164.000 positivi, Sony Pictures ha deciso di far slittare una serie di uscite al 2021 e ha comunicato le nuove date di Morbius, Ghostbusters: Legacy, Uncharted e Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga.

Ghostbusters: Afterlife di Jason Reitman è stato spostato dal 10 luglio 2020 al 5 marzo 2021, Morbius con Jared Leto slitta dal 31 luglio 2020 al 19 marzo 2021; l'adattamento del video game Uncharted con Tom Holland-starring passa dal 5 marzo 2021 all'8 ottobre 2021 e Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga è spostato dal 7 agosto 2020 al 15 gennaio 2021. In aggiunta a questi titoli un film Sony/Marvel ancora senza titolo è stato spostato dall'8 ottobre 2021 a data da destinarsi.

In pratica l'uscita di tutti i titoli di peso di Sony è stata spostata al 2021 a eccezione del dramma bellico Greyhound, con Tom Hanks, che sarebbe dovuto uscire a luglio, ma la sua data è stata cancellata senza essere riprogrammata, almeno per adesso. La mossa di Sony lascia intendere che non si prevede la riapertura dei cinema americani entro l'estate.

Warner Bros. ha spostato Wonder Woman 1984 da giugno al 14 agosto mettendo in stand by l'uscita del musical In the Heights - Sognando a New York e di Scooby!. Tra le uscite rinviate anche i film Disney Black Widow e Mulan, Fast & Furious 9 - The Fast Saga, No Time to Die e A Quiet Place 2.