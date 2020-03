Coronavirus: The Matrix 4, The Batman a e gli altri film di Hollywood a rischio slittamento

A causa della pandemia di Coronavirus nel mondo, il settore cinematografico ha subito un forte stop, con molte produzioni ferme e titoli attesi come The Batman e The Matrix 4 che non si sa quando potranno arrivare nelle sale cinematografiche.

Variety ha fatto un riepilogo della situazione attuale a Hollywood, elencando tutte le produzioni al momento ferme. Da The Matrix 4 a Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings fino a The Matrix 4, molti titoli hanno interrotto le riprese a causa delle restrizioni sanitarie in vigore in tutto il mondo, quindi le date d'uscita previste sono slittate a date da destinarsi.

Fonti vicine a Variety sostengono che gli studi hanno informato attori e professionisti che lavorano sui set dei diversi titoli che non si sa quando torneranno in attività, probabilmente fine maggio ma questo non è certo e non si potrà sapere fin quando la situazione non sarà risolta. Tutti gli studi non saranno in grado di tornare al lavoro fino a quando i governi locali non annulleranno i divieti in vigore. Una fonte ritiene che i primi film a riprendere la produzione saranno probabilmente i titoli in lavorazione negli Stati Uniti poiché la prospettiva di girare oltreoceano presenta troppe sfide logistiche data la natura globale di COVID-19.

Coronavirus: ecco tutti i film rinviati e sospesi per la pandemia

Per quanto riguarda i film in pre-produzione che non avevano ancora iniziato le riprese, titoli come Uncharted e Peter Pan & Wendy firmati Disney sono in pausa in attesa di aggiornamenti. Tra i titoli in pre-produzione più importanti che devono ancora cambiare la data di uscita vi è Doctor Strange in the Multiverse of Madness della Marvel. La pre-produzione è proseguita da remoto e le fonti dicono che è ancora sulla buona strada per iniziare le riprese a giugno.

Altri film che hanno dovuto bloccare le riprese sono The Matrix 4, che avrebbe dovuto iniziare le riprese a Berlino dopo la leg di San Francisco e che ora è in pausa così come The Batman e Red Notice, entrambi già abbastanza avanti con le riprese, ma è ancora incerto se riusciranno a mantenere la stessa data di uscita o meno.