Morbius: il cinecomic con Jared Leto slitta al 2022 per evitare No Time to Die

A causa dello slittamento di No Time to Die, anche Morbius uscirà più tardi del previsto, i produttori di Sony hanno identificato il nuovo slot a gennaio 2022.

Lo spostamento di No Time to Die da aprile a ottobre ha spinto Sony a far slittare nuovamente la release del cinecomic Morbius, interpretato dalla star Jared Leto, spostando il film direttamente al 2022.

Dopo gli ultimi stravolgimenti nel calendario delle uscite dovuto all'emergenza sanitaria, Sony ha fissato la nuova data di uscita di Morbius al 21 gennaio 2022. Lo slot precedente, l'8 ottobre 021, è ora occupato da No Time to Die, ultimo capitolo della saga di James Bond interpretato da Daniel Craig.

Morbius, fissato inizialmente per il 10 luglio 2020 e poi per il 31 luglio, è stato spostato dapprima al 19 marzo 2021 e poi all'8 ottobre, data "invasa" da No Time to Die. Adesso il film uscirà il 21 gennaio 2022. Al momento Venom: Let There Be Carnage, sequel di Venom, dovrebbe uscire prima, il 25 giugno 2021, mentre la nuova avventura di Spider-Man interpretata da Tom Holland, attualmente in lavorazione ad Atlanta, ha una release fissata per il 17 dicembre.

Morbius, finora uno dei film più attesi del 2021, vedrà Jared Leto nel ruolo del Dottor Michael Morbius, uno scienziato che cerca di curarsi da una rarissima malattia del sangue con un antidoto che lo porta a sviluppare poteri da vampiro. Matt Smith, Adria Arjona, Tyrese Gibson e Jared Harris fanno parte del cast del film diretto da Daniel Espinosa.