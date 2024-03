Morbius, Michael Keaton non sa perché è nel film: 'Annuivo come se capissi cosa mi stessero dicendo'

Michael Keaton torna a parlare del suo bizzarro cameo in Morbius, ammettendo di non aver ancora capito perché il suo Avvoltoio compaia nel film.

Michael Keaton ha ammesso candidamente di non aver ancora capito perché il suo Avvoltoio appaia in Morbius. La star, nota per i ruoli di Batman e Beetlejuice, ha confessato di essere rimasto stupito lui per primo del cameo nel cinecomic capitanato da Jared Leto.

Nel corso del podcast Happy Sad Confused, Michael Keaton ha rievocato il cameo in cui il suo villain di Spider-Man, Adrian Toomes, alias Avvoltoio, incontra Michael Morbius (Jared Leto) in un'area derta per discutere di alcuni eventi che "hanno a che fare con Spider-Man." Si tratta di una breve scena inserita dopo la conclusione degli eventi principali del film. L'inclusione di Keaton ha confuso gli spettatori di tutto il mondo, soprattutto dopo che si è scoperto che non era nel film a differenza di quanto i trailer di Morbius avevano lasciato intendere.

Oggi, a quasi due anni di distanza dall'uscita di Morbius, non è ancora chiara la connessione tra l'Avvoltoio e l'universo cinematografico Marvel, ma i fan non sono gli unici a essere confusi. Quando gli è stato chiesto se avesse qualche idea sul suo inserimento, Michael Keaton ha risposto: "No. Nessuna idea. Zero."

L'attore ha poi spiegato: "Nemmeno loro sono riusciti a spiegarlo del tutto. Mi hanno detto 'Guarda, lascia che te lo diciamo'. E io ho risposto, 'OK, non so bene di cosa state parlando e nemmeno chi siano alcune di queste persone.' E loro, 'Ora te lo spieghiamo', ma era complicato perché, ovviamente, stavano guardando alla fine della strada".

A giudicare dalle menzioni di una "potenziale squadra" nella scena post-credits, non è irragionevole supporre che Avvoltoio e Morbius fossero destinati a far parte di una versione cinematografica del tea di villain di Spider-Man i Sinistri Sei. Ma all'epoca a Michael Keaton questo passaggio era tutt'altro che chiaro, come confessa lui stesso:

"Annuivo come se sapessi di cosa ca**o stessero parlando. E dentro di me pensavo, 'Potreste anche spiegarmi la fisica quantistica in questo momento. Tutto quello che so è che conosco il mio personaggio. E conosco le basi. Così alla fine mi hanno guardato e hanno iniziato a ridere. Mi hanno chiesto 'non hai idea di cosa stiamo parlando, vero?' 'No, proprio no'."