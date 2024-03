Madame Web: Sony ritira il film dai cinema dopo sole cinque settimane, un flop peggiore di Morbius

Madame Web è uscito nelle sale il giorno di San Valentino e dopo sole cinque settimane di programmazione Sony sta procedendo con il ritiro delle pellicole. Il film con Dakota Johnson si è rivelato un flop al box-office, addirittura peggiore di Morbius.

Lo scorso weekend, infatti, Madame Web è approdato in digitale ed è quindi disponibile sulle varie piattaforme di streaming che permettono il noleggio o l'acquisto di film. La bocciatura della critica e del pubblico potrebbe costringere Sony a rivedere i propri piani per il suo universo condiviso che prevede l'arrivo di ancora altre due pellicole: Kraven il Cacciatore e Venom: The Last Dance. Su queste pagine trovate la nostra recensione di Madame Web.

Dakota Johnson in Madame Web

Dakota Johnson non è sorpresa dal flop

Recentemente, la protagonista di Madame Web, Dakota Johnson, ha dichiarato di non essere rimasta affatto "sorpresa" che il film sia stato bocciato dalla critica, aggiungendo che "è stata sicuramente un'esperienza per me fare Madame Web. Non avevo mai fatto nulla di simile prima. Probabilmente non farò mai più nulla di simile perché non ho senso in quel mondo. E ora lo so".

"Ma a volte, in questo settore, si firma per qualcosa e poi, mentre la si sta realizzando, diventa una cosa completamente diversa", ha continuato l'attrice. "Ma è stata una vera esperienza di apprendimento, e naturalmente non è bello far parte di qualcosa che viene fatto a pezzi, ma non posso dire di non capire".