Madame Web e Morbius hanno ora lo stesso punteggio su Rotten Tomatoes: è la fine dell'universo Sony?

Se nella giornata di ieri il punteggio Rotten Tomatoes di Madame Web lo poneva almeno al di sopra di Morbius, per quanto riguarda i film del Sony Spider-Man Universe, con il passare delle ore questo è sceso fino a pareggiare la pellicola con Jared Leto.

Al momento in cui vi scriviamo, infatti, la pellicola con Dakota Johnson oscilla tra il 15% e il 17% di recensioni positive, il che la mette alla pari di Morbius, considerato il peggior film di questo universo cinematografico condiviso nonché uno dei peggiori cinecomic di sempre.

Con tutte queste recensioni negative e relativi flop al box-office non è chiaro il motivo che spinge la Sony a continuare questo tipo di narrazione, che tra l'altro proseguirà nel corso dei prossimi mesi con l'arrivo di Kraven il Cacciatore, con Aaron Taylor-Johnson e successivamente con Venom 3, che vedrà il ritorno di Tom Hardy nei panni del simbionte.

Non è nemmeno certo che in futuro vedremo lo stesso Spider-Man, in quanto al momento legato al Marvel Cinematic Universe. Al netto di accordi futuri tra i due studios, lo Spider-Man di Tom Holland dovrebbe rimanere all'interno del MCU anche per quanto riguarda il prossimo Spider-Man 4.

Madame Web, Dakota Johnson pensava che il film fosse parte del MCU, per questo ha cambiato agenzia?

Il cinecomic con protagonista Dakota Johnson nei panni di una donna che sviluppa eccezionali capacità psichiche vede nel cast anche Sydney Sweeney, Celeste O'Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Mike Epps, Emma Roberts e Adam Scott. Interpreti di tutto rispetto per il film diretto da S.J. Clarkson che va ad ampliare la saga cinematografica Sony dedicata ai villain di Spider-Man, ma che sembra non aver trovato - almeno per il momento - il favore del pubblico.

Madame Web è nelle sale da oggi.