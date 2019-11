Mindhunter 3: terza stagione è "in attesa" per gli impegni di David Fincher con Netflix

Mindhunter 3 potrebbe non arrivare a breve: secondo Jonathan Groff la terza stagione è 'in attesa' per via degli altri impegni di David Fincher con Netflix, per cui sta girando il film Mank.

Mindhunter 3 sarebbe in attesa di David Fincher, o per meglio dire: la terza stagione della serie non verrà realizzata prima che il regista abbia concluso la lavorazione di Mank, il film a cui sta lavorando proprio per Netflix.

A rivelarlo è stato il protagonista di Mindhunter, Jonathan Groff, nel corso di un'intervista con The Hollywood Reporter, dichiarando semplicemente che la terza stagione è "in attesa" e che "non possiamo fare nulla fin quando lui non avrà finito con il film". Il lui in questione è naturalmente David Fincher, non solo mente dietro una delle più belle serie da vedere su netflix ma anche regista di metà della prima stagione e di 3 episodi della seconda (qui la nostra recensione di Mindhunter 2).

Le parole di Groff danno speranza a tutti i fan rispetto al fatto che, non solo Netflix ha tutta l'intenzione di rinnovare lo show (ricordiamo che Mindhunter non ha ancora ottenuto il rinnovo in via ufficiale, nonostante si sia già parlato di almeno 5 stagioni), ma anche che il regista non pensa neppure ad affidare la sua creatura ad altri (chissà se alla fine accontenterà Bong Joon-Ho che vorrebbe tanto dirigere un episodio). Tuttavia facendo qualche calcolo ci si accorge che l'attesa potrebbe prolungarsi addirittura per un paio d'anni: David Fincher sta lavorando a Mank, film Netflix che racconterà la nascita di Quarto potere di Orson Welles, la cui uscita è programmata per la fine del 2020 o l'inizio del 2021, le riprese dovrebbero essere iniziate da poco e questo vuol dire che Mindhunter 3 potrebbe non arrivare prima dell'estate o della fine del 2021.