Da Mindhunter a Patrick Melrose, 5 serie da recuperare dopo Adolescence

Adolescence non è una serie che guardiamo, è una serie che subiamo. Un piano sequenza che fa scorrere la vita di tutti noi ininterrottamente, portandoci a chiedere ininterrottamente in che punto fossimo lì dentro.

La serie Netflix ha recentemente scosso gli animi degli spettatori con la sua rappresentazione cruda e autentica delle sfide affrontate dai giovani(adulti o meno) nella società contemporanea. La storia di Jamie Miller, un tredicenne accusato dell'omicidio di una compagna di classe, ha aperto dibattiti su temi quali la violenza giovanile, l'influenza dei social media e la responsabilità collettiva.

Un momento di Adolescence

Se questa serie ha lasciato un segno indelebile nel vostro cervello, ecco cinque titoli che, pur con trame e ambientazioni diverse, condividono la stessa profondità emotiva e la capacità di esplorare le sfumature più oscure dell'esperienza umana.

1. Toxic Town

Una scena di Toxic Town

In Toxic Town ci immergiamo nella lotta di tre madri coraggiose nella cittadina di Corby, determinate a ottenere giustizia per i loro figli nati con gravi disabilità a causa dell'inquinamento industriale. Basata su eventi reali, la serie esplora il potere della resilienza umana di fronte all'ingiustizia ambientale e sociale.

Come in Adolescence, ci troviamo di fronte a una comunità che affronta una tragedia, mettendo in luce le dinamiche familiari e collettive che emergono in situazioni di crisi. La narrazione è intensa e coinvolgente, con personaggi ben delineati che affrontano dilemmi morali complessi.

Tuttavia, alcuni spettatori potrebbero trovare il ritmo della serie lento in alcune parti, ma ciò contribuisce a costruire una tensione crescente che culmina in momenti di forte impatto emotivo.

Toxic Town è disponibile su Netflix.

2. Patrick Melrose

Patrick Melrose ci porta nel mondo di un uomo proveniente da un'infanzia privilegiata ma profondamente traumatica. Interpretato magistralmente da Benedict Cumberbatch, Patrick affronta le conseguenze di abusi subiti durante l'infanzia e la sua successiva lotta contro le dipendenze.

Un momento di Benedict Cumberbatch in Patrick Melrose

La serie offre uno sguardo penetrante sulla complessità della psiche umana e sulle cicatrici invisibili che il passato può lasciare. Analogamente ad Adolescence, esplora le ripercussioni a lungo termine dei traumi giovanili e la ricerca di redenzione. La narrazione è intensa e talvolta disturbante, con una rappresentazione cruda delle dipendenze e delle loro conseguenze. Alcuni potrebbero trovare difficile assistere a certe scene, ma la profondità della caratterizzazione e la qualità della recitazione rendono la visione altamente gratificante. Patrick Melrose è disponibile su Sky Atlantic e NOW TV.

3. Baby Reindeer

La storia di un comico in difficoltà che, dopo un atto di gentilezza verso una donna vulnerabile, si trova coinvolto in una spirale di ossessione e pericolo. Anche stavolta ci troviamo di fronte a una storia vera: Baby Reindeer esplora i confini sfumati tra vittima e carnefice, mettendo in discussione le percezioni di empatia e manipolazione.

L'incontro tra i due protagonisti di Baby Reindeer

Come Adolescence, affronta tematiche di vulnerabilità e le conseguenze imprevedibili delle nostre azioni. La narrazione è avvincente, con una tensione crescente che mantiene lo spettatore incollato allo schermo.

Baby Reindeer è disponibile su Netflix.

4. Mindhunter

Ambientata alla fine degli anni '70, Mindhunter segue due agenti dell'FBI che pionieristicamente esplorano la psicologia dei serial killer, cercando di comprendere le motivazioni dietro i loro crimini efferati. La serie offre uno sguardo inquietante nella mente dei mostri reali, simile all'esplorazione delle influenze oscure su Jamie in Adolescence.

Una scena di Mindhunter

La regia di David Fincher conferisce alla serie un'atmosfera cupa e ipnotica, con dialoghi incisivi e una ricostruzione storica accurata.

Mindhunter è disponibile su Netflix.

5. Unbelievable

Sempre tratto da una storia vera: Unbelievable racconta la storia di una giovane donna accusata ingiustamente di aver mentito su uno stupro, e il successivo lavoro investigativo che ha portato alla scoperta di uno stupratore seriale. Questa serie, con la sua narrazione sobria e l'approccio quasi documentaristico, si confronta con Adolescence sotto il profilo dell'esplorazione del trauma e della ricerca della verità.

La protagonista di Unbelievable

La protagonista, costretta a lottare contro un sistema giudiziario che spesso non crede alle vittime, incarna la fragilità e la forza di chi si trova a dover affrontare il dolore con coraggio e determinazione. La serie brilla per la sua accuratezza nei dettagli, per una regia che sa costruire tensione in modo quasi poetico, e per una sceneggiatura che riesce a trasmettere la profondità emotiva di un'esperienza traumatica senza cadere nel sensazionalismo. La sua produzione meticolosa e il trattamento rispettoso dei temi la rendono una proposta imprescindibile per chi cerca storie vere e toccanti. Unbelievable è disponibile su Netflix