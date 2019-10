Mindhunter: Bong Joon-Ho vorrebbe girare un episodio della serie Netflix

Mindhunter, la serie Netflix sui profiler alle prese con i serial killer, potrebbe avere in futuro Bong Joon-Ho tra i suoi registi.

Il regista sudcoreano, durante un'intervista rilasciata a Collider, ha infatti parlato dello show Mindhunter creato da Joe Penhall in cui si raccontano le storie dei profiler dell'FBI. Bong Joon-ho ha dichiarato: "Conosco molto bene il libro originale perché mentre stavo lavorando a Memories of Murder ho studiato molto i serial killer americani e, ovviamente, quel volume è stato scritto dal primo profiler di criminali".

Il libro Mindhunter: Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit è stato pubblicato nel 1985 ed è stato scritto dall'ex agente dell'FBI John E. Douglas.

Il film del 2003 Memories of Murder è ambientato nella Corea del 1986 e segue la storia di tre detective alle prese con dei terribili omicidi. Joon-Ho ha spiegato: "Il libro è stata in pratica la bibbia alla base di quel film. Conosco molto bene anche i serial killer di cui si racconta la storia tra le pagine".

Per questo motivo il filmmaker sarebbe interessato a realizzare un episodio della serie Mindhunter, progetto che ha già avuto impegnati dietro la macchina da presa Asif Kapadia, Tobias Lindholm, Andrew Dominik, Carl Franklin e David Fincher.