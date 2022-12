Mercoledì, Jenna Ortega ha colpito in faccia una collega per errore: i blooper dal set della serie Netflix

Mercoledì continua a conquistare gli abbonati Netflix, ma il video dei blooper dal set della serie ci mostra una Jenna Ortega un po' maldestra... Tanto da colpire in faccia per errore una collega.

È arrivato quel momento, quello che i fan delle serie tv aspettano con trepidazione per potersi fare due risate con i propri beniamini: l'uscita dei blooper!

E anche gli spettatori che hanno amato Mercoledì (e sono tanti, considerati alcuni dei record battuti da Mercoledì dal suo arrivo su Netflix) avranno ora modo di vedere cosa hanno combinato Jenna Ortega e il resto del cast durante le riprese dello show.

Come potete vedere dal video, infatti, il cast dello show prodotto da Alfred Gough, Miles Millar e Tim Burton si è divertito non poco sul set, nonostante qualche piccolo incidente... Come la piccola botta che sembra aver dato la protagonista Jenna Ortega alla co-star Emma Myers (Enid). L'attrice si è pero subito resa conto dell'accaduto, e ha chiesto scusa alla collega, che comunque non sembra essersi fatta nulla (c'è da dire che Jenna avrebbe potuto dare la colpa a Mano...).

La prima stagione di Mercoledì, composta da 8 episodi, è attualmente disponibile per la visione su Netflix. Non abbiamo ancora notizie su una potenziale seconda stagione, ma visto anche il successo dello show, è difficile pensare che la piattaforma non abbia deciso il da farsi.. In due schiocchi di dita. Per ora, comunque, non ci resta che attendere.