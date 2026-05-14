Avvocato di Difesa è stata cancellata da Netflix, la stagione 5 sarà l'ultima

La quinta stagione di Avvocato di Difesa - The Lincoln Lawyer sarà l'ultima su Netflix. La piattaforma ha annunciato mercoledì che la serie - che ha costantemente registrato ottimi numeri di visualizzazione - si concluderà con il prossimo capitolo.

Le riprese dei nuovi episodi sono attualmente in corso a Los Angeles, dopo che Netflix aveva annunciato il rinnovo per la quinta stagione una settimana prima del debutto della quarta, avvenuto a febbraio.

Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer: una scena della seconda stagione

Quale romanzo verrà adattato nella quinta stagione

Basata sulla serie di romanzi di Michael Connelly, lo show vede Manuel Garcia-Rulfo nel ruolo dell'avvocato Mickey Haller. La stagione finale sarà tratta da Il giorno dell'innocenza, il settimo libro della saga, e introdurrà una sorellastra che Mickey non sapeva di avere, Emi (Cobie Smulders), la quale si rivolgerà a lui chiedendogli di aiutare a liberare una donna condannata ingiustamente.

Avvocato di difesa è la seconda grande serie Netflix per cui il servizio streaming ha annunciato una conclusione definitiva questo mese. All'inizio di maggio, infatti, Netflix aveva rivelato che The Night Agent terminerà con la sua quarta stagione.

Mickey Haller si difende in tribunale

Le new entry nel cast della stagione finale

La quinta stagione ha inoltre aggiunto sei nuovi attori al suo cast: Amy Aquino (Bosch), Angela Trimbur (Search Party), Elpidia Carrillo (Blue Beetle), Nate Corddry (The Testaments), Tricia Helfer (Lucifer, Battlestar Galactica) e Keir O'Donnell (Ray Donovan).

Si uniranno alle guest star già annunciate Chris Diamantopoulos, Corbin Bernsen, Diane Guerrero, Iker Garcia, Patty Guggenheim, Richard Cabral, Steve Howey e Teresa Maria, oltre agli attori di ritorno Neve Campbell, Krista Warner, Angelica Maria e Gigi Zumbado.

Avvocato di difesa, l'addio dei produttori alla serie

"Tutte le cose belle devono finire, ma per fortuna a volte possiamo decidere noi come farle finire", hanno dichiarato in un comunicato gli showrunner Ted Humphrey e Dailyn Rodriguez. "Fin dall'inizio, la missione è sempre stata non solo raccontare la storia di Mickey Haller e dei suoi compagni, ma anche darle una conclusione adeguata. E anche se naturalmente c'è un po' di amarezza, è anche una straordinaria opportunità per chiudere questa avventura e magari tracciare un nuovo percorso per alcuni dei nostri personaggi in futuro".

"Siamo immensamente grati a Netflix e ad A+E Studios per averci dato la possibilità di far atterrare questo aereo nel modo giusto. Ma soprattutto siamo grati ai fan di tutto il mondo per aver guardato e sostenuto la serie. Vi promettiamo che proprio ora stiamo costruendo una stagione finale che offrirà il finale soddisfacente che Mickey Haller merita".