Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 15 maggio 2026: Adelaide offre il suo aiuto a Marcello

La paura cresce per Rosa, ferita in Vietnam, e Marcello riceve un aiuto inaspettato da parte della contessa. Al grande magazzino intanto Mirella è sempre più in crisi. Ecco cosa succede nel nuovo episodio della soap di Rai 1.

Le trame de Il Paradiso delle Signore entrano nel vivo e la puntata in onda su Rai 1 il 15 maggio porta al centro una situazione critica, quella di Rosa, ferita e lontana da casa, con Marcello sempre più preoccupato per la sua vita. Ma non è l'unico fronte caldo.

Mirella si trova davanti a una scelta netta, se dare o meno un'altra possibilità a Luigi, mentre Odile prova concretamente a rimettersi in piedi grazie all'aiuto di Matteo. Tra paure reali, relazioni incrinate e tentativi di ripartire, i nodi iniziano ad arrivare al pettine: le anticipazioni.

Riassunto delle puntate precedenti

Il Paradiso delle Signore

Il clima a Milano si è fatto sempre più teso negli ultimi giorni. Dopo il successo della premiazione a Villa Guarnieri, Marta ha sorpreso tutti raccontando di una proposta che potrebbe cambiare la sua vita: trasferirsi a Roma per lavorare a un importante progetto legato al Vaticano. Un'occasione che sa di svolta, ma che inevitabilmente apre nuovi interrogativi.

Nel frattempo, Odile ha attraversato un momento di difficoltà, ritrovando però energia e motivazione grazie al sostegno concreto di Matteo e Botteri. Il lavoro, per lei, torna a essere un punto fermo, ma soprattutto uno spazio di condivisione e fiducia.

Situazione ben diversa per Concetta, messa in imbarazzo dalla gelosia di Ciro. L'uomo, incapace di gestire le proprie insicurezze, ha reagito in modo impulsivo alla simpatia mostrata da un cliente nei confronti della moglie, creando una scena spiacevole davanti a tutti.

Ma la preoccupazione più grande resta quella per Rosa. Marcello, sempre più in ansia, ha iniziato a temere il peggio dopo aver letto l'articolo della ragazza e aver ricevuto notizie poco rassicuranti dal fronte.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del 15 maggio

Adelaide

Nella puntata del 15 maggio de Il paradiso delle signore, le emozioni si fanno ancora più intense. Al centro stavolta torna Adelaide, che decide di non restare a guardare: dopo aver saputo del ferimento di Rosa, sceglie di intervenire in prima persona per aiutare Marcello ad accelerare il rientro della giovane in Italia. Un gesto concreto, ma anche profondamente umano, che potrebbe cambiare qualcosa tra i due.

Intanto, Odile sembra finalmente ritrovare sé stessa. Grazie al sostegno di Matteo e alla collaborazione con Botteri, la ragazza riscopre il valore del lavoro di squadra e torna a credere nelle proprie capacità. Un piccolo ma significativo passo avanti.

Sul fronte più fragile, però, c'è la situazione tra Mirella e Luigi. Lui vorrebbe ricucire il rapporto e ricostruire una famiglia, ma lei è ancora troppo segnata dalle ferite del passato. La paura di soffrire di nuovo la blocca, rendendo ogni tentativo di riavvicinamento più complicato del previsto.

E mentre qualcuno cerca una seconda possibilità, Cesare si trova a fare i conti con le conseguenze delle sue scelte: ha perso tutto al gioco. A tendergli una mano è Irene, che prova a trovare una soluzione per tirarlo fuori da un circolo vizioso che rischia di travolgerlo definitivamente.