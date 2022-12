Mercoledì, scopriamo insieme le canzoni della serie hit di Netflix

Oggi non è Mercoledì, ma non si può smettere di parlare del nuovo successo seriale targato Netflix, a prescindere dal giorno della settimana. Specialmente quando la sua colonna sonora è ricca di brani musicali davvero intriganti.

Una delle componenti fondamentali di una serie tv di successo è sicuramente il reparto musicale, e nel caso di Mercoledì, che sta letteralmente dominando le classifiche dei titoli più visti in streaming - ricordiamo che Mercoledì ha superato Stranger Things 4 tra le serie Netflix più viste in una settimana - questa è principalmente ad opera di una vecchia conoscenza del regista Tim Burton: Danny Elfman.

Ma nel corso della prima stagione della serie, sono numerosi i brani rielaborati per l'occasione, a partire da "Non, Je Ne Regrette Rien" alla stupenda cover al violoncello di "Pant It Black" (a proposito di violoncello, sapevate che Jenna Ortega ha preso lezioni di violoncello per due mesi prima di girare la serie?).

Ma quali altre canzoni troviamo nei vari episodi? Elite Daily ha realizzato una lista:

"Non, Je Ne Regrette Rien" Edith Piaf

"In Dreams" Roy Orbison

"La Llorona" Chavela Vargas

"Paint It Black" The Rolling Stones (cover al violoncello)

"Don't Worry Be Happy" Bobby McFerrin (cover del coro)

"Don't Stop" Fleetwood Mac (cover dell'orchestra)

"Nothing Else Matters" Metallica (versione strumentale)

"Tierra Rica" Carmita Jimenez

"The Beginning" Magdalena Bay

"Goo Goo Muck" The Cramps

"Physical" Dua Lipa

"Sciuri Sciura" Blonde Redhead

E, come ci ricorda anche Distractify, abbiamo inoltre un intensa versione al violoncello dell'"Inverno" di Vivaldi, che Mercoledì suona come accompagnamento a una scena chiave della serie.

E voi, avete già visto Mercoledì? Cosa ne avete pensato? E quali brani vi sono piaciuti di più?