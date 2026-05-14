House of the Dragon 3, HBO svela ufficialmente uno dei membri più importanti della famiglia Stark

Il nuovo teaser della terza stagione ci regala un primo assaggio di Alysanne "Black Aly" Blackwood, una delle guerriere più carismatiche di Fuoco e Sangue, insieme a leggende del Nord come Roddy Dustin. La Danza dei Draghi sta per diventare molto più sporca e ravvicinata.

L'attesa per il ritorno a Westeros si fa sentire, e HBO ha deciso di gettare benzina sul fuoco (di drago) con un nuovo dietro le quinte che conferma quello che molti fan speravano: la terza stagione di House of the Dragon non sarà solo una questione di Targaryen biondi e draghi furiosi. Il nuovo teaser ha finalmente mostrato i volti di alcuni dei personaggi più iconici della saga letteraria di George R.R. Martin, pronti a fare il loro debutto il prossimo 21 giugno.

Il legame con Grande Inverno

Interpretata da Annie Shapero, Black Aly appare esattamente come i lettori l'avevano immaginata: corazzata, a cavallo e con quel trucco nero spalmato sugli occhi che è già diventato un marchio di fabbrica. Non è una semplice nobile di contorno; Aly è una delle arciere più letali dei Neri, una donna capace di guidare eserciti mentre i draghi si sbranano sopra la sua testa. La vedremo in cinque degli otto episodi della terza stagione di House of the Dragon, il che le garantisce un arco narrativo solido prima che il suo destino si intrecci in modo indelebile con quello di un certo Cregan Stark.

Ma Black Aly non è l'unica novità a far battere il cuore ai fan di Casa Stark. Il teaser ci ha mostrato anche Tommy Flanagan (indimenticabile in Sons of Anarchy) nei panni di Roderick "Roddy the Ruin" Dustin, il brutale leader dei "Lupi d'Inverno". Vedere Flanagan guidare i guerrieri del Nord nel fango delle Riverlands promette scintille. E se non bastasse, c'è anche Dan Fogler nei panni di Torrhen Manderly, un personaggio che giocherà un ruolo chiave non solo nelle battaglie, ma anche nella gestione politica di quello che resterà del regno dopo il passaggio dei draghi.

Perché Black Aly è considerata uno dei membri "onorari" più amati della famiglia Stark? Anche se i vari Ned, Arya e Jon Snow non sono suoi discendenti diretti, la sua importanza nel lignaggio di Grande Inverno è fondamentale. Dopo la guerra, Aly cementerà un'alleanza che ha definito il Nord per secoli. Non è ancora chiaro se vedremo il suo fidanzamento già nella quarta stagione (prevista per il 2028), ma la sua introduzione ora serve a preparare il terreno per il gran finale della serie.

Una stagione più epica (ma con meno episodi)

La scelta di HBO di restare su otto episodi sembra confermare la volontà di puntare tutto sulla qualità visiva e sulla densità dei combattimenti. Le immagini di Black Aly al fianco di Oscar Tully durante una battaglia campale suggeriscono che la produzione abbia investito budget enormi nelle coreografie a terra. House of the Dragon 3 non vuole essere solo lo show dei draghi, ma un racconto di guerra dove il coraggio di chi impugna un arco o un'ascia conta quanto il fuoco di un drago.

House of the Dragon, il poster della terza stagione

Con il ritorno di personaggi come Cregan Stark e l'ingresso di figure carismatiche come Aly e Roddy, la narrazione si sposta finalmente verso il "Popolo" di Westeros, quelli che pagano il prezzo più alto per i capricci dei Targaryen. La stagione 3 si preannuncia come la più ambiziosa, con una cadenza settimanale che ci terrà compagnia per tutta l'estate.

Resta da vedere come Annie Shapero gestirà il peso di un personaggio così amato, ma le prime immagini promettono bene: Black Aly sembra pronta a prendersi la scena a colpi di frecce e carisma. Se il Nord si sta muovendo, significa che la Danza sta per entrare nella sua fase più violenta e definitiva. E noi, sinceramente, non vediamo l'ora di finire nel fango insieme a loro.