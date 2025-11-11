Mercoledì, Catherine Zeta-Jones vuole una popolare star nei panni del cugino It: "Se mi sente mi uccide"

L'interprete di Morticia Addams ha in mente il casting perfetto per il Cugino It e lancia la proposta a Netflix, ma non è certa che l'attore in questione 'sia d'accordo'.

Catherine Zeta-Jones ha le idee chiare sul casting di Mercoledì. Dopo aver espresso il suo entusiasmo per le scelte creative della seconda stagione, che ampliano lo spazio dedicato alla famiglia Addams, lancia una gustosa proposta riguardo all'interprete ideale che sogna per il personaggio del cugino It.

"Non so come Danny DeVito non sia ancora stato scelto" ha confessato l'attrice a Variety nel corso dell'evento FYC "Wednesday" al Netflix Tudum Theater di Hollywood. "Ero con lui per il nostro compleanno a settembre [lei e il marito Michael Douglas condividono la stessa data di nascita, il 25 settembre, ndr] e mi sono detta: 'Perché Danny DeVito non è in Mercoledì?'"

Danny DeVito e Michael Douglas sono amici da decenni, e per Catherine Zeta-Jones l'attore brillante sarebbe la scelta ideale per la serie di Tim Burton: "Immaginate Danny DeVito nei panni del Cugino It. Sarebbe grandioso."

Riguardo all'ipotesi che lui non sia d'accordo, l'interprete di Morticia Addams aggiunge: "Mi ucciderà per questo. Adesso vorrà picchiarmi".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Che cosa ne pensa Catherine Zeta-Jones dell'apparizione di Lady Gaga

Nel corso dell'evento a Los Angeles Catherine Zeta-Jones ha rivelato la sua reazione quando ha saputo che Lady Gaga avrebbe filmato la sua apparizione nella seconda stagione di Mercoledì. "Era top secret. Non ho potuto dirlo a Michael né ai miei figli", ha detto. "Sono una brava ragazza, giusto? Non lo dico a nessuno. Ho dovuto affrontare il fatto che quando la notizia è uscita, la mia famiglia mi ha guardata e mi ha detto: 'Non ci posso credere, siamo le ultime persone a sapere di Lady Gaga'".

L'attrice ha confessato di essersi sentita come una "groupie diciassettenne" quando ha visto Lady Gaga. "Credo davvero che sia un talento generazionale. Sono così felice di averla incontrata e mi piacerebbe lavorare con lei a qualcos'altro".

Nel frattempo, Mercoledì è stata rinnovata per una terza stagione che vedrà riunito il cast in vista di nuove avventure macabre. Per il momento Zeta-Jones non ha ancora ricevuto nessuna sceneggiatura, ma spera di scoprire di più sulla dinamica tra Morticia e sua madre, interpretata da Joanna Lumley, e su come questa influisca sul suo rapporto con Mercoledì. "Spero che Mercoledì riesca a superare il trauma la prossima stagione. È già abbastanza. Non può più demonizzare sua madre".