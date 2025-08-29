Jennifer Lopez, una star di Mercoledì la descrive solo con un “ok”: il video è virale

Ospite del programma Hot Ones insieme al resto del cast principale di Mercoledì, tra cui Jenna Ortega, l'attore Luis Guzmán, volto di Gomez Addams nella serie ha commentato con una parola alcuni dei suoi colleghi del passato.

Emma Myers gli ha chiesto di cimentarsi in questa sfida e la risposta che l'attore ha fornito per descrivere Jennifer Lopez, con la quale recitò nel film Out of Sight, è diventata ben presto virale.

La risposta virale di Luis Guzmán su Jennifer Lopez

Dopo aver definito 'incredibile' Adam Sandler, con il quale recitò in Terapia d'urto, e 'bellissima' Catherine Zeta-Jones, sua moglie Morticia in Mercoledì, ecco il turno di Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez in una scena di Out of Sight

L'attore ha risposto semplicemente con un 'ok' che ha lasciato di stucco il resto del cast. Il video è diventato subito virale e i fan si sono chiesti il motivo di questa risposta così breve e diretta dell'attore. Luis Guzmán lavorò con J.Lo nel 1998 nel film Out of Sight, insieme a George Clooney e Don Cheadle.

L'evoluzione di Gomez Addams nella nuova stagione di Mercoledì

Rispetto alla prima stagione, in Mercoledì 2 si espande la trama di Gomez e Morticia: "Scoprirete di più sul suo essere padre. In questa stagione ho un intero segmento con mio figlio (Isaac Ordonez), e vedrete come affronto la vita da padre in tutte le diverse circostanze che ci troviamo ad affrontare" ha dichiarato l'attore al Los Angeles Times.

Jenna Ortega, star della serie Netflix, ha espresso tutto il suo entusiasmo per aver avuto l'opportunità di recitare con Luis Guzmán e Catherine Zeta-Jones: "Hanno avuto carriere così vaste e hanno fatto ogni tipo di genere, quindi sono interpreti molto duttili" ha spiegato Ortega "Sono semplicemente eccellenti nei personaggi e così divertenti insieme. E chi non vuole vedere Gomez e Morticia sempre addosso l'uno all'altra? È metà del senso della serie in generale".